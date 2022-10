Chiara Ferragni e Vittoria come gemelle: mamma e figlia sfoggiano la stessa ponytail Chiara Ferragni ha passato la domenica in famiglia e ne ha approfittato per trasformare Vittoria nella sua gemellina. Durante la serata casalinga mamma e figlia sono apparse adorabili con la stessa coda di cavallo.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha dovuto mettere temporaneamente in pausa i suoi numerosi impegni lavorativi: lo scorso venerdì nel bel mezzo di uno shooting fashion (al quale stava partecipando in completo di pelle e maxi cuissardes) è dovuta correre a casa a causa della febbre alta. Per precauzione è rimasta a casa per tutto il weekend, non esitando a immortalarsi in pigiama per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Per fortuna a farle compagnia c'erano il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria. È stato proprio con quest'ultima che ha dato vita a una scenetta adorabile: le due hanno giocato per tutta la serata e si sono trasformate in vere e proprie gemelline grazie a una pettinatura coordinata.

Chiara Ferragni e Vittoria con le pettinature coordinate

La piccola Vittoria sta crescendo e sta diventando giorno dopo giorno sempre più bella e adorabile. Mamma Chiara non potrebbe essere più orgogliosa sia di lei che del fratellino Leone ed è per questo che gli dedica regolarmente delle Stories social. Domenica sera l'ha trascorsa a casa con loro, giocando a "fare la parrucchiera" con Baby V. Se fino ad ora la bimba aveva sempre sfoggiato codine sbarazzine e acconciature con le mollettine, ora, complici i capelli più lunghi, può finalmente passare alla ponytail. L'imprenditrice l'ha imitata puntando anche lei sulla coda di cavallo. Le due si sono poi lasciate immortalare di spalle in coordinato e Chiara ha commentato la scena dicendo "Gemelle di ponytail".

Chiara Ferragni in pigiama

Chiara Ferragni a casa in pigiama

Niente vacanze e gite fuori porta per Chiara Ferragni, l'ultimo weekend lo ha passato chiusa in casa alle prese con l'influenza. Nonostante non abbia sfoggiato look glamour e trendy, non ha esitato a immortalarsi in versione acqua e sapone con indosso alcuni dei suoi pigiami più belli. Il primo giorno ha sfoggiato il modello total pink della Chiara Ferragni collection (che aveva scelto per il post-parto di Vittoria), mentre ieri ha preferito un coordinato a quadretti bianchi e grigi con pantaloni comodi e casacca-camicia abbottonata sul davanti. A quanto pare l'imprenditrice riesce a essere sofisticata anche in pigiama, in quanti prenderanno ispirazione da lei per i look casalinghi?