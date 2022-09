Chiara Ferragni con il corsetto in pelle e i guanti: al ritiro aziendale sfoggia un look “bondage” Chiara Ferragni ha organizzato un weekend di team building a bordo di una nave: tra un bikini e l’altro ha sfoggiato guanti lunghi e top da dark lady.

A cura di Beatrice Manca

Metti un tranquillo venerdì sera su una nave al largo della Spagna. Abiti colorati, caftani, foulard? Niente di tutto questo: Chiara Ferragni ha stupito tutti sfoggiando un look in pelle dal sapore fetish, con corsetto nero e guanti alti fin sopra al gomito. L'occasione? Una serata di team building con il team della sua azienda: l'imprenditrice digitale infatti ha organizzato un lungo weekend di ritiro aziendale a bordo di una nave, la Costa Crociere Toscana, dotata di spa, piscine, ristoranti e discoteche.

Chiara Ferragni in total black per il ritiro aziendale

Per Chiara Ferragni moda e lavoro sono praticamente sinonimi: non è un caso quindi che, anche a un evento aziendale, sfoggi look glamour capaci di anticipare le tendenze dell'Autunno/Inverno 2022-23. Sappiamo che tra i must della prossima stagione c'è la pelle e che il corsetto quest'anno ha avuto un vero revival. Chiara Ferragni ha combinato le due tendenze per il look da crociera: ha sfoggiato un corsetto effetto pelle con spalline abbassate e opera gloves in vinile. I lunghi guanti lucidi quasi le sfioravano spalline abbassate del top. Si tratta di una creazione di Giuseppe di Morabito: lo stilista ha disegnato diversi corsetti nelle linee Pre Fall e Fall Winter, ma questo particolare modello nero potrebbe essere stato creato su misura per l'influencer.

Chiara Ferragni indossa Giuseppe Di Morabito

Chiara Ferragni ha poi abbinato al top un paio di pantaloni a zampa della sua linea di moda, Chiara Ferragni Brand: quale migliore occasione per promuovere le sue collezioni? I pantaloni in cady Uniform sono in vendita sul sito al prezzo di 230 euro.

Leggi anche Chiara Ferragni in versione bondage al Love Mi: abbina il look griffato ai guanti di pelle stringati

I pantaloni di Chiara Ferragni Brand

La svolta di stile "dark" di Chiara Ferragni

Il mood "dark" sembra essere la cifra stilistica di questo ritiro aziendale: di giorno si rilassa i bikini, di sera ha sfoggiato un micro top in pizzo con i guanti, che si annunciano l'accessorio must have dell'inverno 2023. Il lato beauty, come sempre, è stato affidato a Manuele Mameli, che ha creato un make up glamour con labbra rosse in primo piano. Ha completato il look con un pesante girocollo rigido dorato e un paio di piccoli orecchini a cerchio. Nessun dettaglio, nei look di Chiara Ferragni, è lasciato al caso: siete pronte a indossare i guanti (fuor di metafora)?