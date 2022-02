Chiara Ferragni come cat woman: la tutina diventa sexy col cut-out a goccia sul décolleté Chiara Ferragni è volata nella Grande Mela per la Fashion Week. I look scelti per l’occasione come sempre sono al centro dell’attenzione.

A cura di Giusy Dente

Dopo la Paris Fashion Week è tempo, per Chiara Ferragni, di un altro imperdibile appuntamento del settore moda: la New York Fashion Week. A distanza di due anni l'imprenditrice è tornata nella Grande Mela per assistere ad alcune delle sfilate in programma. Nella capitale francese aveva scelto dei look audaci e sofisticati: il top-catena rigido di Balmain con la schiena scoperta, i pantaloni stringati di David Koma, l'elegantissimo cappotto con il seno in rilievo firmato Schiaparelli. A New York non si è lasciata intimorire dal freddo e nonostante le temperature proibitive sta sfoggiando look con cui è impossibile passare inosservati.

Chiara Ferragni alla New York Fashion Week

Una delle domande più gettonate, sotto ai post che Chiara Ferragni sta condividendo da New York è: ma non hai freddo? Sembra che gli outfit dell'influencer non tengano conto delle temperature della città, che a volte scendono sotto lo zero. Lei stessa ha ironizzato su questo aspetto mostrando una confezione di Imodium, un farmaco per gestire i possibili effetti collaterali della combo freddo estremo-pancia nuda. Proprio la pancia scoperta sembra essere il suo must durante la permanenza nella grande Mela: prima il micro top black&white di Marc Jacobs, poi il completo rosa di Michael Kors e soprattutto il maglioncino crop grigio della collezione Spring/Summer 2022 di Miu Miu. Quest'ultimo look sembrava direttamente uscito da una passerella anni Duemila, quando spopolavano vita bassa e ombelico scoperto.

Chiara Ferragni in total black

Mesi fa Chiara Ferragni si era già imposta come la regina del catsuit, lanciando il trend dell'inverno. L'influencer è una fan della tutina aderente in lycra che fa molto anni Ottanta e che in effetti si sta rivelando una vera e propria ossessione fashion. Tantissimi brand l'hanno portata in passerella, decretandone il successo in qualità di capo più cool dell'inverno: Richard Quinn, Balenciaga, Prada, Emilio Pucci, Givenchy. L'imprenditrice ha messo la tuta stretch a effetto seconda pelle anche nella valigia per la Fashion Week newyorkese.

Il modello è quello visto in passerella nella sfilata Philosophy di Lorenzo Serafini Primavera/Estate 2022. Il capo in questione è interamente nero, a girocollo, con maniche e bottoncini al collo. Il dettaglio che la rende sexy è il cut-out a goccia aperto sul décolleté. Sul sito del brand costa 295 euro. L'influencer l'ha abbinata a una cintura in vita, sandali sabot e immancabili gioielli scintillanti, molti dei quali appartenenti alla sua collezione. Il sexy look total black per la serata nella Grande Mela è piaciuto molto ai fan, che hanno apprezzato l'influencer in questa versione cat woman.