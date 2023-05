Chiara Ferragni al concerto di Tananai col body sgambato: il look per la serata con Amadeus e Giovanna Chiara Ferragni ha assistito al concerto di Tananai che si è tenuto ieri sera a Milano. Oltre ad aver incontrato Amadeus e Giovanna Civitillo, ha anche sfoggiato un look sensuale e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha vissuto in modo molto intenso la sua prima esperienza al Festival di Sanremo e non sorprende che, nonostante siano passati mesi dal debutto all'Ariston, continui a mantenere un rapporto profondo con il "padrone di casa" Amadeus e con sua moglie Giovanna Civitillo. C'è chi dice che il direttore artistico la voglia ancora al suo fianco l'anno prossimo ma al momento si tratta solo di voci di corridoio, la cosa certa è che spesso i tre si ritrovano e non ci pensano su due volte a fotografarsi fianco a fianco. È proprio quanto successo ieri sera al concerto di Tananai, che sul palco del Forum di Assago è stato raggiunto anche da Fedez e da Mara Sattei.

Il look da concerto di Chiara Ferragni

Ieri sera Chiara Ferragni ha assistito al concerto di Tananai al Forum di Assago, lo ha fatto per sostenere il marito Fedez che è salito sul palco per riproporre il tormentone della scorsa estate La Dolce Vita insieme al cantante e a Mara Sattei. Per l'occasione è riuscita a mixare in modo impeccabile sensualità e glamour: ha infatti abbinato un paio di jeans over e a vita bassa a un body intimo, per la precisione un modello di pizzo verde di Victoria's Secret. Ha la scollatura maxi che lascia la pelle scoperta fino allo stomaco, è sgambatissimo e ha dei laccetti che fasciano i fianchi. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del noto brand di lingerie statunitense viene venduto a 91,26 euro.

Chiara Ferragni con Amadeus e Giovanna Civitillo

La lingerie si indossa per uscire

Sebbene non si tratti di un look propriamente comodo per un concerto (visto che l'incidente hot è davvero dietro l'angolo), tanto è bastato perché Chiara riuscisse a influenzare le tendenze di stagione. Al concerto di Tananai ha lanciato la moda da seguire assolutamente in estate: indossare la lingerie anche per uscire, non avendo paura di risultare troppo audaci.

Il body di Victoria’s Secret

Il risultato è fashion e sensuale, a prova del fatto che gli indumenti intimi non vanno più nascosti. Insomma, ancora una volta l'imprenditrice ha dettato legge in fatto di stile: in quante avranno il coraggio di imitarla, magari proprio al prossimo concerto dei propri cantanti preferiti?