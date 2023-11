Chiara Ferragni a 22 anni: sui social ricorda uno dei suoi primi fashion show Chiara Ferragni è ormai un’imprenditrice di fama internazionale ma non per questo dimentica le sue “origini”. Ecco la foto di quando aveva poco più di 20 anni che ha condiviso di recente.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è l'imprenditrice italiana più famosa al mondo, nonché una star dei social che in pochi anni è riuscita a raggiungere quasi i 30 milioni di followers. Nonostante il successo internazionale, ha più volte dimostrato di essere rimasta con i piedi per terra, tanto che nelle Stories e nelle foto postate non ha paura di rivelare gli aspetti più intimi della sua quotidianità. Da blogger a influencer, da business woman a conduttrice: Chiara sembra essere capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca ma senza dimenticare mai le sue "origini". Su Instagram condivide spesso dei dolci ricordi del passato, di quando non avrebbe mai neppure immaginato una tale notorietà: ecco l'ultimo.

La vecchia foto di Chiara Ferragni

Solo qualche giorno fa Chiara Ferragni aveva ritrovato il suo primo bigliettino da visita, non esitando a mostrarlo ai suoi followers di Instagram: all'epoca era giovanissima e si definiva "blogger, stylist ed editor". Nelle ultime ore è tornata a riaprire la scatola dei ricordi ma questa volta ha rispolverato una foto risalente al periodo in cui muoveva i primi passi nella moda. Era il 2009 e, complice il fatto che riscuoteva già un certo successo come fashion blogger col suo The Blonde Salad, cominciava a essere invitata alle sue prime Fashion Week, avendo così la possibilità di assistere alle sfilate delle più grandi Maison al mondo direttamente dalle prime file del front-row.

La vecchia foto di Chiara Ferragni

Com'era Chiara Ferragni a poco più di 20 anni

"Io a 22 anni a uno dei miei primi fashion show", sono state queste le parole usate da Chiara Ferragni per accompagnare la vecchia foto postata su Instagram. All'epoca portava i capelli biondi lunghi, lisci e con la fila centrale, contornava i penetranti occhi azzurri con una linea di matita molto marcata come imponeva il trend, mentre per il rossetto preferiva il nude lucido. Confrontando gli scatti di ieri e oggi, la differenza è decisamente evidente: complice la naturale crescita a cui si va incontro dai 20 ai 30 anni, ora Chiara è una donna molto più matura e sicura di sé ma che non ha alcuna intenzione di dimenticare le sue "origini".