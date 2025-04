video suggerito

Chiara e Vittoria Ferragni vestono coordinate: mamma e figlia adorabili con le stesse scarpe a scacchi Chiara Ferragni potrà pure non mostrare il viso dei figli sui social ma è riuscita lo stesso a documentare un dettaglio adorabile della sua vita da mamma: ecco i look mini me che ha scelto per lei e la piccola Vittoria.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si è lasciata alle spalle il periodo più difficile della sua vita: lo scorso anno si è ritrovata ad affrontare in contemporanea lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez e la cosa non l'ha lasciata indifferente, anzi, ha preferito rimanere a lungo lontana dai social per ritrovare se stessa. Ora tutto è finalmente solo un lontano ricordo, ha ripreso in mano la sua vita e la sua carriera e non potrebbe essere più felice. L'unico dettaglio che è cambiato? Complice l'accordo di separazione con l'ex marito, non mostra più i figli su Instagram, si limita a parlarne o a rivelare qualche piccolo dettaglio dei loro look (proprio come successo di recente): ecco cosa hanno indossato lei e la piccola Vittoria.

Chiara e Vittoria Ferragni in versione sporty

Nonostante siano letteralmente scomparsi dai social, i piccoli Leone e Vittoria continuano a essere la più grande ragione di vita di Chiara Ferragni. Non sorprende, dunque, che di recente abbia voluto rivelare un adorabile dettaglio che ha reso la sua giornata dolcissima e glamour. L'imprenditrice ha seguito il trend dei look mini me con la secondogenita Vittoria, scegliendo di vestirsi in coordinato con lei. Sarà perché dovevano passeggiare tra le strade di Milano o semplicemente perché volevano rimanere comode, ma la cosa certa è che hanno puntato tutto su degli outfit sporty. Leggings celesti con i calzini di spugna portati a vista per la mamma, tuta oversize in grigio scuro per la bimba: le due riescono a essere super trendy anche in versione cozy.

Chiara e Vittoria con le Vans coordinate

Mamma e figlia seguono il trend mini me

A fare la differenza nei look mini me di Chiara e Vittoria sono state le scarpe: hanno indossato entrambe le slip on firmate Vans, per la precisione l'iconico modello a scacchi considerato il simbolo per eccellenza del brand. La mamma ha scelto una versione in bordeaux e bianco, la figlia ha preferito il blu e il bianco, il risultato? Assolutamente adorabile. L'imprenditrice non ha però rivelato né gli altri dettagli dell'outfit, né tantomeno per quale occasione li ha scelti, l'unica cosa certa è che lei e Vittoria amano vestirsi come "gemelline". Quante sono le mamme che prenderanno ispirazione da lei durante le feste di primavera?

Le slip on di Vans