Chi ha firmato l’abito da sposa di Virginia Asia Agnelli: nella giacca la dedica al marito Franki Lagrange

Virginia Asia Agnelli e il vestito da sposa di Prada

Virginia Asia Agnelli si è sposata con Franki Lagrange, organizzatore di eventi belga, in una cerimonia estremamente riservata, lontana da flash e clamore mediatico. Pochissimi i dettagli filtrati, ma è trapelato che l’abito da sposa è firmato Prada. Ventotto anni, figlia di Giovanni Alberto Agnelli, scomparso prematuramente nel 1997, ha sempre scelto di tenere la propria vita privata al riparo dall’esposizione pubblica, anche in un’occasione così simbolica. Le nozze si sono svolte in Toscana, presso Villa Varramista (la stessa in cui si erano sposati anche i genitori), con un evento blindato a cui hanno preso parte solo 600 persone, tra parenti e amici più stretti. Dalle storie Instagram condivise nelle ore successive emerge poi che Virginia Asia Agnelli ha indossato tre abiti diversi nel corso della giornata, scegliendo di accompagnare i vari momenti del matrimonio con cambi di look essenziali e sofisticati, coerenti con uno stile personale sobrio e contemporaneo.

L’abito di Virginia Asia Agnelli

Virginia Asia Agnelli ha optato per un'eleganza più moderna per il suo giorno. La ricca ereditiera studentessa d'arte a Leeds ha infatti optato per un moderno abito da sposa di Prada, con uno scollo a barca che lascia le spalle nude e una scollatura profonda posteriore che scopre la schiena e una cintura che si unisce armoniosamente allo strascico. Il look si chiude poi con un semplice chignon accompagnato da un giglio bianco, una collana di perle bianche che le avvolge finemente il collo, un lungo velo bianco trasparente e una pelliccia, sempre bianca, che ha usato per gli scatti fuori dalla Chiesa.

Lo strascico di Virginia Asia Agnelli

I cambi di Virginia Asia Agnelli

Oltre a quello principale firmato Prada, Agnelli ha scelto anche due alternative. La prima è forse quella più simbolica, una vera e propria dichiarazione d'amore per il neo marito Frankie Lagrange: Agnelli ha indossato infatti un completo bianco, con pantaloni, gilet e il pezzo forte, una giacca bianca leggermente stretta in vita con la scritta in corsivo nero Mrs LaGrange sulle spalle. Infine, oltre all'abito principale e alla giacca, Agnelli ha scelto anche un terzo look per inaugurare la serata dei festeggiamenti: un abito bianco e argento con tessuto trasparente, accompagnato dalla solita pelliccia bianca e incorniciato dai lunghi capelli biondi ormai sfuggiti allo chignon.