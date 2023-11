Chi era Davide Renne, lo stilista morto per un malore improvviso a 46 anni Lutto nel mondo della moda: chi era Davide Renne, lo stilista e neo Direttore Creativo di Moschino prematuramente scomparso.

A cura di Giusy Dente

Davide Renne

Oggi è lutto nel mondo della moda, scosso da una morte improvvisa e inaspettata. È il giorno del dolore, per la scomparsa di un giovane talento: Davide Renne. Lo stilista è deceduto in ospedale a Milano: aveva 46 anni. Lascia il padre Albino, la madre Melina e la sorella Michelle. Era stato ricoverato per problemi cardiaci, aveva subito un intervento, ma poi è sopraggiunto un malore che gli è stato fatale. Amici e colleghi oggi lo ricordano con affetto sui social, elogiandolo per il talento e la creatività.

Chi era Davide Renne

Davide Renne era di origini toscane, nato a Follonica nel 1977: la sua famiglia abita ancora lì. Dopo il Liceo Scientifico, consapevole della passione per il mondo della moda, aveva proseguito gli studi al Polimoda di Firenze, dando avvio a una carriera fatta di grandi successi. Nel suo percorso lavorativo ha avuto modo di lavorare con grandissimi nomi del settore, gli stessi che oggi lo piangono riconoscendone le grandi capacità. Prima era stato collaboratore di Alessandro Dell'Acqua, fondatore del brand N21, poi ha lavorato come Head of Womenswear Design da Gucci sotto la guida di Alessandro Michele.

La carriera dello stilista da Gucci a Moschino

Da pochissimo Davide Renne aveva intrapreso una nuova ed entusiasmante avventura. Era stato nominato Direttore Creativo di Moschino, ultima di una serie di nomine interessanti che hanno movimentato il settore: Seán McGirr da Alexander McQueen e Chemena Kamali da Chloé. Massimo Ferretti, presidente del gruppo Aeffe Spa, era convinto che lo stilista avrebbe potuto portare una ventata positiva all'interno del marchio. Aveva commentato:

Siamo rimasti tutti colpiti dalla visione estremamente sofisticata di Davide, dalla sua consapevolezza del potere della moda di creare un dialogo vivo e poetico con il mondo che ci circonda e dalla sua profonda comprensione dell’ heritage di Moschino e dei nostri codici. È un designer brillante e un essere umano speciale. sono rimasto colpito non solo dal suo evidente talento ma dalla sua gentilezza, dalla sua sensibilità. Siamo certi che giocherà un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro di Moschino

Lui a sua volta sembrava non vedesse l'ora di mettersi all'opera:

Grazie signor Ferretti per avermi dato le chiavi della sua stanza dei giochi. Non vedo l'ora di iniziare: ci divertiremo. Insieme.

Davide Renne avrebbe presentato la sua prima collezione alla prossima Milano Fashion Week di febbraio, la linea Autunno/Inverno 2024. Ma questo debutto non ci sarà mai.