La moda piange lo stilista Davide Renne, il commovente ricordo di Alessandro Michele e dei colleghi Davide Renne, da poco nominato Direttore Creativo di Moschino, è morto a 46 anni. I colleghi e amici oggi lo ricordano con grande stima e affetto.

A cura di Giusy Dente

Davide Renne

Nella serata di venerdì 10 novembre, il mondo della moda è stato scosso da un improvviso e inaspettato annuncio: la morte di Davide Renne. Lo stilista aveva 46 anni, era stato ricoverato in ospedale a Milano lunedì per un intervento al cuore ed era in terapia intensiva da tre giorni. Davide Renne era stato nominato a ottobre Direttore Creativo di Moschino, sette mesi dopo l'addio di Jeremy Scott, assumendo ufficialmente il ruolo l'1 novembre. Proprio sull'account ufficiale di Moschino, è apparso il primo messaggio di cordoglio, a cui se ne sono aggiunti tanti altri in queste ore. Oggi è il momento del ricordo di una figura che tanti colleghi stimavano, a cui tutti volevano bene.

Moschino dice addio a Davide Renne

La Maison è stata la prima ad annunciare la morte dello stilista, sopraffatta dal dolore e dalla tristezza. Queste le parole di Massimo Ferretti, Presidente di Aeffe SpA:

Non ci sono parole per descrivere il dolore che stiamo vivendo in questo momento drammatico. Davide si è unito a noi solo pochi giorni fa, quando una malattia improvvisa ce lo ha portato via troppo presto. Ancora non riusciamo a credere a quello che è successo. Con Davide stavamo lavorando ad un progetto ambizioso, in un clima di entusiasmo e ottimismo per il futuro. Anche se era con noi solo da molto tempo in breve tempo ha saputo farsi subito amare e rispettare. Oggi a noi resta la responsabilità di portare avanti ciò che la sua fantasia e creatività avevano solo immaginato. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici.

Le parole di Alessandro Michele

Prima di approdare a Moschino, Davide Renne aveva lavorato tanti anni con Alessandro Michele in Gucci. Proprio lui, colpito dalla notizia della scomparsa prematura del collega e amico, ha voluto ricordarlo con parole affettuose. La vicenda lo ha toccato nel profondo. Su Instagram, pubblicando una foto in bianco e nero che li vede insieme, ha scritto:

Dolce amico mio, fratello inseparabile, amore grandissimo. Che viaggio straordinario e indimenticabile abbiamo fatto insieme. Quante risate e che gioia sfrenata. Quanti sogni incoscienti abbiamo rincorso. E come ci siamo abbracciati stretti, con batticuore. Perché tu non sei stato solo uno dei più talentuosi creativi che io abbia mai conosciuto. Eri soprattutto parte insostituibile di una piccola famiglia sgangherata. La nostra, quella che avevamo scelto di costruire con tutto l'amore del mondo. Non riesco, ora, a non piangerti disperatamente. In questo giorno di pioggia in cui manchi come l'aria, vorrei così tanto abbracciarti e dirti, ancora una volta, che andrà tutto bene.

Instagram @alessandro_michele

Il saluto dei colleghi

Alessandro Dell'Acqua, il Direttore Creativo di N21, in passato aveva avuto modo di lavorare con Davide Renne e apprezzarne il genio creativo. Su Instagram ha scritto, con ole emoticon dei cuori infranti:

Ciao Davide! Sarai sempre nel mio cuore

Lo stilista Cristian Boaro, fondatore di CHB, ha pubblicato un lungo post per salutare l'amico e collega: