Chi è Miss Cosmo 2025: il significato della corona simbolica vinta dalla reginetta

Miss Cosmo0 2025 è Yolina Lindquist, originaria di Metropolis, in Illinois, che eredita il testimone dalla precedente vincitrice Ketut Permata Juliastrid Sari. L'incoronazione si è svolta in Vietnam a Ho Chi Minh City: era la seconda edizione del concorso di bellezza internazionale inaugurato nel 2024. La reginetta che ha sbaragliato la concorrenza ha 22 anni, si è laureata alla Southern Illinois University con una Laurea triennale in tedesco, amministrazione aziendale e relazioni internazionali ed economia. A portarla verso la corona è stato soprattutto il suo impegno umanitario: dopo alcune esperienze in associazioni studentesche ha fondato Courage Over Cancer, una piattaforma a supporto della ricerca sul cancro che cerca di consolidare anche il networking tra pazienti.

Secondo posto per Chelsea Fernandez dalle Filippine che ha vinto anche il premio per il Miglior abito da sera. Per l'Italia ha gareggiato la 25enne Marika Nardozi, studentessa in Chimica Applicata, volontaria dell'UNICEF e creatrice di bambole fatte a mano con materiali di riciclo per sostenere i bambini bisognosi. Purtroppo non è riuscita a entrare nelle prime 21 posizioni della classifica.

Il tema di quest'anno era Rising Dragon, dunque ispirato al drago, simbolo di forza, autorità e prosperità. Con questa scelta l'organizzazione ha voluto lanciare un messaggio, una visione: quella di una donna di valore che brilla per tenacia e determinazione, intenzionata a fare la differenza e cambiare il mondo in meglio. Il drago è anche un simbolo particolarmente significativo nella cultura vietnamita, dunque sceglierlo è stato anche un modo per ribadire l'importanza delle tradizioni, del legame comunitario, del rispetto verso altre culture.

Più di tutte Yolina Lindquist ha incarnato lo spirito del Drago Nascente, icona di resilienza, prosperità e leadership: Miss Cosmo, infatti, deve essere una figura che ispira le nuove generazioni, attivamente impegnata verso il prossimo, una guida, un esempio positivo dallo spirito indomito: come un drago appunto.

La vincitrice si è aggiudicata il titolo, un premio in denaro a sei cifre e una serie di omaggi come automobile, vacanze e gioielli. La corona, di cui non si conosce il prezzo ufficiale, è stata disegnata in modo da rispettare il tema dell'edizione 2025 e in qualche modo esprimere quei valori portanti e racchiusi nel simbolo del drago. È un gioiello luminosissimo dalle linee ascendenti: molti elementi della corona puntano verso l’alto proprio a simboleggiare l'ascesa, la crescita personale, il miglioramento, l'espansione e l'ambizione. Al centro c'0è una gemma che cattura l'attenzione e che rappresenta la vincitrice, che in qualche modo fa da elemento che tiene insieme il resto, dunque il mondo. Anche se non c'è fisicamente un drago, esso viene richiamato dal design generale dell'oggetto, con i suoi colori freddi, l'effetto "squamoso", la struttura decisa e forte che comunica potenza ed energia, protesa verso l'alto.