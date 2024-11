video suggerito

Chi è la Fashion & Beauty Creator dell’Anno: tutti i vincitori dei TikTok Awards Milano ha ospitato la serata di premiazione dei TikTok Awards, assegnati ai creator più amati della piattaforma in diverse categorie, dal Beauty al Food. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fabiola Baglieri

Specchio specchio delle mie brame chi è il creator più amato del reame? TikTok ha annunciato i vincitori dei Tiktok Awards, riconoscimenti che premiano i talenti più amati della piattaforma, in diverse categorie. La serata di premiazione si è svolta a Milano il 13 novembre: è stata la prima edizione. Dieci le categorie in gara: Creator, Storyteller, Voice for change, Food, TV&Film, Sport, Fashion & Beauty, Education, Artist e Video dell'anno. I candidati, quattro per ciascuna categoria, sono stati poi votati dagli utenti, che ogni giorno hanno potuto esprimere una preferenza per il proprio creator del cuore, per chi a loro giudizio si è maggiormente distinto sul palcoscenico virtuale di TikTok.

Chi ha vinto i TikTok Awards

I TikTok Awards sono nati con lo scopo di premiare chi, sulla piattaforma, è riuscito a imporsi per talento e creatività, ispirando le persone, tramutando una passione in lavoro, facendo della propria arte un modo per comunicare e lanciare un messaggio. TikTok ha selezionato, in particolare, alcune categorie, le più rappresentative, quelle che attirano maggiormente gli utenti. Tra i contenuti più amati ci sono sicuramente quelli legati al mondo Fashion & Beauty: tutorial make-up, OTD (Outfit of The Day), consigli legati alle tendenze, dritte per lo shopping.

Instagram @fabiola.baglieri

L'ha spuntata sugli altri tre finalisti Fabiola Baglieri, conosciuta come Miss Bean o la Kendall Jenner italiana. L'influencer è diventata più volte virale coi suoi make-up, trasformazioni vere e proprie (da Mister Bean a Kendall Jenner). Ovviamente la 21enne non è davvero la figlia di Mister Bean né del suo sosia italiano Arnaldo Mangini, benché abbiano realizzato insieme diversi video, proprio per giocare su questa somiglianza che diverte tanto i follower.

Instagram @raissarussi

Hanno potuto stringere il premio tra le mani anche Raissa e Momo: è loro il Video dell'anno su TikTok. La coppia ha commosso la community condividendo il video dello scambio delle promesse nel giorno del matrimonio. Entrambi hanno scritto dei discorsi estremamente profondi e carichi di sentimenti, che hanno poi letto ad alta voce e che hanno sciolto tutti in lacrime. Si sono dichiarati amore eterno con parole bellissime. "Con ogni alba rinnoverò il mio impegno verso di te e con ogni tramonto rifletterò sulle benedizioni che porti nella mia vita" ha detto Momo. "Non so dove mi porterà la vita, non so neanche come vivrò il mio futuro, oggi peró so con chi. Perché lo sto guardando negli occhi adesso. E questo mi basta" gli ha fatto eco Raissa.

Instagram @elenahazinah

Premiata anche Elena Hazinah, influencer italo-persiana che si occupa di beauty, fashion, lifestyle e travel: è lei la Creator dell'anno. I suoi primi video erano ambientati in America, dove si era rifugiata per frequentare un semestre scolastico e lasciarsi alle spalle le esperienze di bullismo dovute alle sue origini iraniane e alla "S moscia". Inizialmente condivideva le sue avventure alle prese con una nuova quotidianità in un mondo così diverso, poi è rientrata in Italia e la sua community ha continuato a crescere, portandola a 800 mila follower su Instagram e 4 milioni su TikTok. Alessia Grambone è la Storyteller Creator dell'Anno, la Food Creator dell'Anno è Aurora Cavallo mentre nella categoria Voice for Change Creator dell'Anno ha vinto Riccardo Aldi.