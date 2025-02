video suggerito

Chi è Anna Dello Russo a Sanremo 2025, vita privata e carriera dell'ex direttrice creativa di Vogue Japan Anna Dello Russo è una delle opinioniste del Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan: giornalista di moda ed ex direttrice di Vogue Japan, è uno dei volti più noti del mondo della moda italiana.

A cura di Arianna Colzi

Anna Dello Russo

Anna Dello Russo è una giornalista classe 1962. È stata direttrice creativa dell'edizione giapponese di Vogue e, in occasione del Festival di Sanremo 2025, è una delle opinioniste , insieme a Selvaggia Lucarelli, presenti al Dopofestival di Sanremo 2025 condotto da Alessandro Cattelan. Descritta dal celebre fotografo Helmut Newton come una "maniaca della moda", Anna Dello Russo è una delle giornalisti di moda più celebri al mondo.

Chi è Anna Dello Russo, la vita privata della giornalista al Dopofestival

Anna Dello Russo vive a Milano con il compagno Angelo Gioia. Nel 2019 la giornalista aveva dichiarato di aver acquistato due appartamenti nel capoluogo lombardo, uno dove vive l'altro dove tiene il suo guardaroba di vestiti, scarpe e borse. Nata e cresciuta a Bari, in Puglia, dove si è laureata in arte e letteratura all'Università Aldo Moro. In Puglia ha acquistato un'altra casa, a Cisternino, che, come raccontato in un'intervista a Fanpage.it, è diventato il suo rifugio.

Anna Dello Russo a gennaio 2025 alla Milano Fashion Week

In un'intervista rilasciata al Guardian nel 2010 ha raccontato che passa tutta la sua vita immersa nella moda. Sempre in quell'intervista ha rivelato di essere stata sposata per poco più di un mese. A quanto pare l'ex marito avrebbe dichiarato: "Troppi vestiti in casa tua, dov'è lo spazio per me?". Dello Russo avrebbe risposto che non c'era spazio per lui, soprattutto nel suo armadio. Il giorno in cui il divorzio è stato ufficializzato ha raccontato sempre al Guardian di aver indossato un completo di Balenciaga.

Anna Dello Russo alla sfilata di Prada durante la Fashion Week Milano Uomo

La carriera di Anna Dello Russo nella moda

Dopo la laurea a Bari, Anna Dello Russo si trasferisce a Milano dove nel 1986 frequenta un master universitario in Design della moda alla Domus Academy di Milano. Dopo aver lavorato per la rivista Donna, comincia la sua esperienza in Condé Nast Italia: qui lavorerà per diciotto anni in Vogue Italia dove ha lavorato al fianco di Franca Sozzani, direttrice della rivista.

Anna Dello Russo con Franca Sozzani nel 2013

Dal 2000 al 2006 è la direttrice de L'Uomo Vogue. Dal 2006, poi, diventa Direttrice at large di Vogue Japan, ruolo che ha ricoperto fino al 2021. Nel frattempo lancia un suo profumo, Beyond, nel 2010, e realizza una capsule collection con H&M. Nel 2023, inoltre, entra nella giuria di Drag Race Italia 3. Infine, nel 2025 insieme a Selvaggia Lucarelli e Alessandra Celentano è opinionista del Dopofestival Dopo Il Festival Tutti Da Me condotto da Alessandro Cattelan.

Anna Dello Russo al Dopofestival 2025