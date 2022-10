Chelsea boots, gli stivaletti più desiderati dell’autunno 2022 hanno la suola alta Gli stivaletti preferiti dai Beatles tornano in passerella in versione chunky: i modelli di tendenza per l’autunno e i segreti per abbinarli.

A cura di Beatrice Manca

Salvatore Ferragamo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si infilano in un attimo, sono comodi e proteggono le caviglie dalle pozzanghere o da un temporale improvviso: se i Chelsea boots tornano di moda ogni autunno un motivo ci sarà. Quest'anno però gli stivaletti british con l'inserto elasticizzato si portano in versione chunky, con la suola alta e massiccia, quasi militare.

I chunky boots sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23

La storia dei Chelsea boots parte da lontano e affonda le radici nella storia dell'Inghilterra: nascono ai tempi della regina Vittoria (che li usava per andare a cavallo) e diventano comuni alla fine degli anni Cinquanta. A poco a poco diventano parte dell'abbigliamento dei ragazzi londinesi che fanno shopping a King’s Road: da allora conservano il nome di quel quartiere (Chelsea) e dei loro più famosi ambasciatori (i Beatles).

I Chelsea boots di Ferrari

La moda dell'Autunno/Inverno 2022-23 li rivisita in versioni alte e massicce, con una gamba più alta e le suole a carrarmato. Questi chelsea chunky dall'aria futuristica sono comparsi sulla passerella di Bottega Veneta, di Gabriela Hearst e di Ferrari, in versione candida.

Leggi anche Le Mary Jane per l'autunno 2022

I Chelsea boots di Bottega Veneta

Come abbinare i Chelsea boots

Il successo di questi stivaletti è legato alla versatilità: sono perfetti per i capricci del tempo autunnale e la suola alta tiene al riparo da freddo e acqua. Con cosa si indossano? Praticamente con tutto: sotto gonne longuette in denim o in pelle, sotto abiti in maglia in colori neutri o con shorts e blazer per look più formali.

I chunky boots di Ermanno Scervino

Ermanno Scervino li propone anche sotto i minidress, per sdrammatizzare un abito da cocktail, ma funzionano benissimo anche sotto i pantaloni cargo o i parachute pants, le due tendenze più cozy dell'autunno. Elisabetta Gregoraci, per esempio, ha indossato stivaletti chunky bicolor sotto un minidress nero. Le combinazioni sono infinite: c'è tempo fino alla primavera inoltrata per provarle tutte!