Che fine ha fatto l'abito trasparente di Kate Middleton che fece innamorare il principe William

A cura di Annachiara Gaggino

The Crown volge al termine. La fortunata serie Netflix che ha narrato la vita della famiglia reale, inserendo al centro della trama quella della regina Elisabetta, nell'ultima stagione sta avvicinando l'ambientazione a tempi più recenti, chiudendo con la storia d'amore tra William e Kate. Gli ultimi episodi sono sbarcata sulla piattaforma di streaming il 14 dicembre e sono incentrati proprio sulla nuova generazione dei Windsor, si vedrà il principe William frequentare prima il collegio di Eton per poi iscriversi alla Saint Andrews University, dove incontra Kate Middleton di cui, si dice, si innamorò proprio durante un evento organizzato dall'istituto.

L'abito indossato da Kate Middleton

La storia dell'abito trasparente che conquistò il principe William

Tra le scene dell'ultima stagione della serie ne spicca una: quella della sfilata di beneficienza organizzata dalla Saint Andrews University dove una giovanissima principessa del Galles sfilò indossando un abito trasparente che metteva in mostra l'intimo sottostante. Leggenda vuole che pur di vedere la bella Kate Middleton in passerella, il principe William abbia pagato più di 400 euro assicurandosi un posto in prima fila. The Crown è molto attenta alla scelta dei costumi di scena, che sono sempre molto dettagliati e significativi, e per questo episodio non fa eccezione, riproducendo con precisione l'abito indossato da Kate Middleton, interpretata da Meg Bellamy.

Charlotte Todd con l'abito indossato da Kate Middleton

Don't Walk charity fashion show era stato organizzato dagli studenti dell'università per fini filantropici, in seguito all'attentato alle Torri Gemelle, che aveva sconvolto il mondo. Erano stati chiamati a partecipare designer emergenti da vari istituti di moda di tutto il Regno Unito, tra cui anche Charlotte Todd dell'University of the West England di Bristol che contribuì inviando questo modello realizzato per la sua tesi di laurea a tema The art of seduction. Il pezzo, realizzato con una lavorazione di fili di seta e oro e un orlo color pavone e un bordo superiore di lana blu, era stato inizialmente pensato come una gonna. Si dice che fu proprio Kate Middleton a trasformarlo in un vestito una volta avuta la certezza che tra il pubblico ci sarebbe stato anche il suo principe azzurro. Il resto è storia, con un pezzo da meno di 50 euro (spedizione compresa) la giovane studentessa si assicurò la sua favola, coronata con il matrimonio del secolo nel 2011. Ma che fine hanno fatto oggi l'abito e la stilista?

Kate Middleton

Che fine ha fatto il vestito della sfilata?

L'abito venne restituito a Charlotte Todd subito dopo lo show, che probabilmente se ne dimenticò fino al 2010. La designer emergente aveva scelto di intraprendere un'altra strada, abbandonando il mondo della moda, fino a quando, con l'annuncio del fidanzamento tra William e Kate, gli scatti della sfilata iniziarono a fare il giro del mondo. Ovviamente Todd ricevette molte offerte per quel pezzo da collezione, sempre rifiutate. "L'unica persona a cui lo regalerei è Kate Middleton, magari in cambio dell'invito al matrimonio", ha scherzato ai tempi. Aggiungendo: "Ovviamente disegnerei volentieri il suo abito da sposa".

L'abito indossato da Kate Middleton

Ma infine riuscì a farsi convincere e, poche settimane prima del royal wedding, venne organizzata un'asta tra i cui lotti figuravano alcuni abiti di Lady Diana e proprio il vestito della sfilata che fu venduto per 65mila sterline da un compratore anonimo, un certo "Nick from Jersey". C'era chi sosteneva che questo misterioso acquirente non fosse altri che il principe William, che voleva recuperare un cimelio prezioso. Al momento, grazie all'effetto The Crown, il vestito potrebbe raggiungere un valore di oltre 100mila euro.