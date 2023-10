The Crown, l’ultima stagione divisa in due parti: ecco quando sarà disponibile È in arrivo la sesta e ultima stagione di The Crown su Netflix e sarà divisa in due parti: ecco quando sarà disponibile.

La tanto attesa ultima stagione di The Crown è finalmente in arrivo su Netflix. C'è una grande novità perché, per questo ultimo capitolo, la serie sarà divisa in due parti. La prima parte, composta dai primi quattro episodi, sarà disponibile a partire dal 16 novembre, mentre la seconda parte, con gli ultimi sei episodi, sarà rilasciata il 14 dicembre. Questa stagione conclusiva coprirà gli eventi che si sono svolti dal 1997 al 2005, concentrandosi ampiamente sul mandato di Tony Blair, interpretato da Bertie Carvel.

La prima parte di The Crown: l'epilogo di Lady D

Nella prima parte, gli spettatori vedranno Elizabeth Debicki interpretare nuovamente il ruolo della Principessa Diana, affiancata da Dominic West nel ruolo del Principe Carlo. Imelda Staunton continuerà a regnare come Regina Elisabetta II, affiancata da Jonathan Pryce nel ruolo del Principe Filippo e da Lesley Manville nella parte della Principessa Margaret. Tornano anche Salim Daw, nei panni di Mohamed Al Fayed, e Khalid Abdalla nel ruolo di Dodi Fayed. In questa prima parte, fanno il loro debutto Rufus Kampa come il Principe William e Fflyn Edwards come il Principe Harry. Sarà mostrata pertanto anche l'ultima fase della storia di Lady Diana e si parlerà anche della sua storia d'amore con Dodi Al Fayed (una delle locandine riprende l'ormai iconica foto di Lady D sulla scala dello yacht).

La seconda parte: spazio a Kate Middleton

Nella seconda parte della stagione, Ed McVey e Luther Ford assumeranno i ruoli del Principe William e del Principe Harry, mentre Meg Bellamy interpreterà Kate Middleton. Questi tre attori faranno il loro debutto così come i loro personaggi, sopratuttto per quanto concerne Kate Middleton, I personaggi di William e Harry, invece, entrano nella fase adulta. Dal 2016, The Crown è uno dei punti fermi della programmazione e del catalogo di Netflix. Il titolo ha ricevuto numerose nomination e vinto tanti premi, tra cui 4 vittorie ai Golden Globe, 69 nomination agli Emmy in 5 stagioni e 21 vittorie .