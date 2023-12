Effetto The Crown, la serie influenza il turismo: quali sono le mete più cercate per i viaggi Una ricerca ha svelato quanto l’uscita della sesta stagione di The Crown abbia influenzato il turismo.

La seconda parte della sesta stagione di The Crown verrà lanciata su Netflix il 14 dicembre. La serie tv da record, dedicata alla storia della monarchia inglese, sta infiammando i social in questi giorni: tutti sono ossessionati da queste puntate, dedicate al presente. La storia, infatti, è ormai giunta all'epoca contemporanea: c'è Elisabetta II, c'è Diana, ci sono William e Kate. L'ossessione ha condizionato anche il settore travel, con un boom di richieste in direzione del Regno Unito, diventata la meta più gettonata.

La Corona condiziona il settore viaggi

Netflix in collaborazione con il sito di viaggi Skyscanner ha rivelato che The Crown è diventata un vero e proprio fenomeno capace di andare ben oltre il settore streaming e intrattenimento. Ha infatti condizionato il mondo travel, ispirando viaggi nel Regno Unito da ogni parte del mondo.

Le ricerche di voli per Aberdeen e Londra, due delle principali location delle riprese, sono in aumento ogni volta che viene trasmessa una nuova stagione sulla piattaforma. La situazione, già verificata in passato, si è ripetuta anche ora che è stata distribuita la sesta stagione.

Un quarto dei 15 mila viaggiatori intervistati nel recente rapporto Travel Trends di Skyscanner ha rivelato che lo show li ha ispirati a voler visitare la capitale del Regno Unito nel 2024. Oltre a Londra, sono diventate destinazioni gettonate anche le splendide Highlands scozzesi, ampiamente rappresentate in tutta la serie, che hanno notevolmente affascinato gli spettatori.

È lì che si trova il Castello di Balmoral, una delle proprietà preferite della defunta regina Elisabetta II. Non a caso, Skyscanner ha rivelato che le ricerche di voli globali per l'aeroporto più vicino al castello (Aberdeen è a 30 minuti di macchina) sono aumentate del 53% su base settimanale rispetto alle ricerche effettuate prima della fine della quarta stagione.

In termini di nazioni maggiormente influenzate da The Crown, la Spagna è al primo posto: tutte le stagioni dello show in media hanno portato a un aumento delle ricerche di voli per Londra dal Paese pari al 34%. I viaggiatori tedeschi non sono da meno, con un notevole aumento delle ricerche dall'uscita della terza stagione in poi.

Ma il fenomeno non interessa solo l'Europa. La ricerca congiunta mostra anche come lo show abbia ispirato persino gli australiani. Attirati, presumibilmente, dal fatto che parte dello spettacolo è stato girato proprio in Australia, anche da lì le ricerche di voli per Londra sono aumentate del 27% su base settimanale.