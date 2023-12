L’attrice che interpreta Kate Middleton in The Crown 6 sceglie l’abito bianco per la première Meg Bellamy debutta sul tappeto rosso nel suo primo ruolo importante, la principessa del Galles. In un abito elegante in pieno stile Kate Middleton, la ventunenne partecipa alla serata dedicata all’anteprima dell’ultima stagione della serie. Cosa sappiamo sull’attrice.

A cura di Annachiara Gaggino

Meg Bellamy in Valentino

Manca sempre meno all'attesissimo finale di The Crown 6. Dopo l'uscita delle prima quattro puntate della stagione conclusiva, la serie sulla vita della regina Elisabetta, una più seguite di Netflix si prepara alle sei puntate finali in arrivo il 14 dicembre 2023. Per l'occasione si è tenuta a Londra la première, un red carpet dove si sono incontrate due Lady D, Emma Corrin, che l'ha interpretata nella quarta stagione e Elizabeth Debicki, che ha avuto il compito di vestire i panni della principessa triste negli anni più drammatici della sua vita, dal divorzio al tragico incidente in cui perse la vita. Sfila sul red carpet anche una regina Elisabetta in pantaloni e senza corona, Imelda Staunton, che ha avuto il difficile ruolo di rappresentare la compianta sovrana ad appena un anno dalla sua morte.

Kate Middleton e il principe William nella serie

C'è della nostalgia, per la fine di una serie che ha accompagnato il pubblico per dieci anni, ma anche eccitazione per vedere come sono stati tradotte le vicende più vicine ai giorni nostri, come la storia d'amore di William e Kate, che ancora fa sognare i fan della royal family. A interpretare gli attuali principi del Galles Ed Mcvey e Meg Bellamy, alla loro prima esperienza televisiva.

Meg Bellamy in Valentino

L'abito bianco di Meg Bellamy, che ricorda quello di Kate Middleton nel 2012

La somiglianza tra Meg Bellamy e la principessa del Galles è evidente. Sul red carpet l'attrice ha sfoggiato un elegante abito su misura in maglia color crema firmato Maison Valentino, linee semplici e pulite il vestito sembra essere uscito direttamente dall'armadio di Kate Middleton, abbinato a un paio di scarpe modello Jil di Malone Souliers.

Meg Bellamy in Valentino

Ed è subito flashback, dieci anni fa l'allora duchessa di Cambridge, sposatasi da appena un anno con il principe William aveva scelto un look simile per una cena al Claridge's, un abito firmato Roland Mouret della collezione 2009. Parlando con British Vogue Bellamy ha raccontato di aver scelto un Valentino "per la sua semplicità, eleganza, bellezza e la sua capacità di farla sentire tranquillamente sicura di sé".

Meg Bellamy in una scena di The Crown

Chi è Meg Bellamy, l'attrice che interpreta Kate Middleton

Classe 2002, la venutnenne debutta nello show business vestendo i panni della futura regina. Un ruolo sicuramente non facile, ma che dalle prime immagini sembra essere stato un successo.

Meg Bellamy in una scena di The Crown

Tra le prime scene diffuse quella della sfilata alla St. Andrew's University, dove William e Kate si sono conosciuti. Di informazioni su Bellamy ce ne sono pochissime: è cresciuta nel Berkshire e ha studiato alla St Crispin’s School di Wokingham, dove ha finito il liceo ottenendo i voti più alti in arte drammatica. Con British Vogue scherza sul suo rapporto con la moda: "Si è sviluppato rapidamente negli ultimi 12 mesi. Bisogna ricordare che, prima di tutto questo, indossavo l'uniforme scolastica e potevo permettermi solo marchi rinomati come Primark!".

Meg Bellamy