Charlene di Monaco in abito a rete: la principessa fa gli auguri di buon anno insieme alla famiglia Charlene di Monaco, il principe Alberto e i gemellini Jacques e Gabriella hanno fatto gli auguri ai monegaschi in un video. Look candido per la principessa.

A cura di Giusy Dente

Charlene di Monaco in Akris

Charlene di Monaco ha finalmente potuto trascorrere di nuovo il Natale in famiglia, circondata dall'affetto dei suoi cari. Appena un anno fa la situazione della royal family era molto diversa. La principessa era lontana, bloccata in Sudafrica a causa di problemi di salute e la sua assenza si è fatta sentire. Stavolta invece la donna ha potuto respirare il calore di casa e vivere le feste assieme al marito e ai due figli, i gemellini Jacques e Gabriella. Tutti e quattro insieme hanno fatto gli auguri ai monegaschi in un video messaggio.

Chi ha firmato il look di Charlene

Attraverso un video condiviso sui social, la principessa Charlene e il principe Alberto hanno fatto gli auguri ai cittadini monegaschi augurando loro un felice anno nuovo. Assieme alla coppia reale c'erano anche i loro due figli, i gemellini Jacques e Gabriella. La principessa, sempre elegante e sofisticata coi suoi look, anche stavolta si è affidata al suo brand di fiducia, un marchio di cui indossa da anni le creazioni e di cui è ospite fissa alle sfilate: Akris.

Charlene di Monaco in Akris, Gabriella in Emporio Armani

Charlene inaugura il 2023 in bianco

Per filmare il videomessaggio di auguri, Charlene di Monaco ha optato per un vestito nuovo del marchio di moda svizzero Akris di Albert Kriemler. L'abito smanicato ha una particolarità che lo rende unico e originale: il ricamo all'uncinetto in cotone e lurex metallizzato argento, che gli dona anche un tocco di luce. L'abito costa 5490 euro sul sito web della Maison.

in foto: abito Akris

La piccola Gabriella veste Emporio Armani

Nella parte finale del video si vedono anche i principini. Gabriella indossa un due pezzi di Emporio Armani composto da giacca e vestito abbinati. La giacca è realizzata in bouclé nero e blu e costa circa 283 euro. Stessi colori per l'abitino a maniche lunghe, con corpetto monocolore, gonna e polsini a contrasto: costa circa 255 euro.