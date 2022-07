Charlene di Monaco con Alberto e i figli: vestita di bianco sorride accanto alla famiglia I principini Jacques e Gabriella hanno ricevuto un attestato. Alla consegna c’erano sia Alberto di Monaco che la principessa Charlene: famiglia al completo.

A cura di Giusy Dente

Foto: Eric Mathon / Prince’s Palace

Da quando è rientrata a Monaco, la principessa Charlene sta trascorrendo molto tempo in famiglia. La moglie del principe Alberto è stata lontana dal marito e dai gemellini Jacques e Gabriella a lungo: ora ha evidentemente tutta la voglia di recuperare il tempo perduto. L'anno scorso di questi tempi si trovava in Sudafrica per prendere parte a un programma di salvaguardia della fauna sudafricana. Poi però sono subentrati problemi di salute che l'hanno bloccata lì più del previsto. Questa almeno è la versione ufficiale. Di certo c'è che durante la permanenza in Sudafrica ha ricevuto pochissime visite dalla famiglia e una volta fatto ritorno a Monaco, ci ha impiegato tempo a riabituarsi alla vita di corte. Solo di recente la sua partecipazione agli eventi pubblici si sta intensificando, dopo le voci che parlavano anche di una presunta crisi coniugale.

Charlene col marito e i figli

I principini Jacques e Gabriella hanno ricevuto il diploma di Seadventures Summer Camp al termine della loro settimana di formazione alla scoperta della vela e della conoscenza del mondo marino organizzata dallo Yacht Club di Monaco. I bambini hanno partecipato ad un corso introduttivo alle immersioni e al salvataggio in acqua presso l'accademia marina monegasca. Alla consegna del diploma non potevano certo mancare i genitori: erano presente sia il principe Alberto che la principessa Charlene.

Con notevole sorpresa dei sudditi, l'ex campionessa di nuoto ha dato forfait al tradizionale Ballo delle rose, ma poi è apparsa sorridente nei giorni successivi in due diverse occasioni: la prima in veste inedita di guida turistica e poi durante un cocktail organizzato nei giardini del Palazzo reale, in presenza di alcuni ospiti della nota gioielleria Maison Van Cleef & Arpels. Assieme ai figli, però, non si vedeva da po': l'ultimo scatto con loro (con la famiglia monegasca al completo) risale al mese di maggio, quando hanno partecipato all'inaugurazione di una mostra.

Alla consegna degli attestati però la mamma dei due piccoli proprio non poteva mancare. Ha scelto l'intramontabile bianco: tunica a collo alto con ricamo a griglia trapezoidale, firmata Akris (Maison svizzera di Albert Kriemler). T-shirt di Givenchy, anche questa bianca, per il principino. Maglietta rosa e shorts, entrambi Monnalisa, per la piccola Gabriella, con berretto blu di Ralph Lauren.