Charlène di Monaco anticipa la primavera con il tailleur celeste (e un nuovo colore di capelli) Come vestirsi in primavera? Con il completo pantalone colorato: è l’outfit chic e versatile che ha fatto innamorare la principessa Charlène di Monaco.

A cura di Beatrice Manca

Foto via Instagram @gvt_monaco

La primavera è dietro l'angolo e, se non bastassero le temperature più miti, arriva la moda a ricordarci che la bella stagione è alle porte: è ora di mettere via cappotti e abiti scuri per rispolverare tailleur dalle morbide tinte pastello, come fa la principessa Charlène di Monaco. In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della Donna, la moglie del principe Alberto ha partecipato a un incontro sul tema Donne&Sport sfoggiando un look semplice e raffinato.

Charlène di Monaco in doppiopetto

I look della principessa monegasca diventano sempre più ricercati e chic: negli anni ha abbandonato dettagli rock e look più grintosi, come pantaloni mimentici e anfibi, optando invece per l'eleganza ricercata di abiti bon ton, cappotti lunghi e completi pantaloni. Per l'incontro dell'8 marzo ha scelto un completo pantaloni in fresco lana con giacca doppiopetto e pantaloni con le pence in una delicata sfumatura di celeste polvere, una delle tinte di tendenza della prossima stagione. Il look, ancora una volta, è interamente firmato dal brand Akris, sua griffe di riferimento: alle sfilate di Parigi capita spesso di vederla in prima fila.

Charlene di Monaco in Akris (foto via @gvt_monaco)

Il nuovo colore di capelli di Charlene di Monaco

Per completare il look la royal monegasca ha scelto pump in pelle nera con tacco a spillo, firmate Dior e pochi gioielli scintillanti al collo e ai lobi. I fan hanno notato che ora porta i capelli più scuri e naturali, pettinati con la riga da una parte. Ha detto addio al biondo chiarissimo, quasi ghiaccio, che sfoggiava durante l'inverno e li ha lasciati crescere con radici più scure e una morbida sfumatura dal biondo al castano. Il suo look è la quintessenza dell'eleganza: pratico, elegante e colorato. Con un tailleur pantalone non si è mai fuori posto, qualunque sia l'occasione: un'idea da segnare per rinnovare il guardaroba in vista della primavera!