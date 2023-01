Chanel Totti e la dolce dedica a mamma Ilary Blasi: “Prima di tutto” Ricordate com’era Chanel Totti da bambina? A soddisfare le vostre curiosità ci ha pensato la “diretta interessata”, anche se in molti credono che si tratti di sua sorella Isabel.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti sta crescendo e sembra avere tutte le carte in regola per diventare icona di bellezza e di stile proprio come i genitori. Certo, ha ancora solo 15 anni ed è dunque ancora presto per capire quale sarà il suo futuro, ma la cosa sicura è che sui social sta cominciando a spopolare, accumulando giorno dopo giorno sempre più followers. Cosa la accomuna alla mamma Ilary Blasi? Non solo una somiglianza impressionante ma anche la passione per le griffe e a dimostrarlo sono i suoi ultimi look fatti di borsette iconiche e sneakers all'ultima moda da quasi mille euro. Di recente, inoltre, forse dopo essere stata travolta dalla nostalgia, si è servita di Instagram per ricordare un dolce momento passato (anche se in molti hanno pensato che fosse la sorellina Isabel).

La dolce dedica di Chanel Totti a Ilary Blasi

Capelli biondissimi, lunghi e lisci, manicure curata nei minimi dettagli, look trendy e sguardo profondo: oggi siamo ormai abituati a vedere Chanel Totti in una versione super sofisticata sui social e non sorprende che si parli di lei per delle scelte di stile all'insegna del glamour. Fino a qualche anno fa, però, le cose erano ben diverse. In quanti ricordano com'era la figlia di Totti e Ilary da bambina? A soddisfare le curiosità dei fan è stata Chanel in persona: ha riaperto alcuni album di foto dell'infanzia e ha pensato bene di postarne una che la ritrae in compagnia della mamma. Al motto di "Prima di tutto" ha dato prova del fatto che con Ilary condivide un rapporto profondissimo e affiatato.

La foto di Chanel Totti da piccola

Com'era Chanel Totti da bambina

Nello scatto del passato Chanel Totti è piccolissima ma somiglia già in modo impressionante a mamma Ilary. Le due appaiono fianco a fianco mentre si abbracciano con dolcezza: la Blasi aveva l'aspetto un tantino più giovane e i capelli platino, mentre la bimba portava già la chioma extra long. Sguardo vispo, sorriso stampato sulle labbra e tenerezza da vendere: sebbene siano passato solo 10 anni circa da quella foto, Chanel è cambiata in modo impressionante. Certo, si tratta solo di un naturale effetto della crescita, ma è chiaro che la differenza rispetto a oggi è incredibile. In molti, però, credono che quella nel vecchio scatto sia Isabel, la piccola di casa Totti-Blasi, anche se a primo impatto sembrerebbe non somigliare affatto alla bimba. Al momento la diretta interessata non è intervenuta per chiarire la questione: si tratterà di Isabel o di Chanel?