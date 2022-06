Cesare Cremonini infiamma San Siro: brilla sul palco con le giacche di cristalli Il tour di Cesare Cremonini è iniziato alla grande, col grandioso concerto di San Siro. Sul palco il cantante ha sfoggiato le sue famose giacche scintillanti.

A cura di Giusy Dente

Dopo due anni di pandemia godersi un concerto, poter cantare a squarciagola la propria musica preferita e ballare assieme al proprio cantante del cuore è un'emozione grandissima. Cesare Cremonini a San Siro ha dato tutto se stesso al pubblico accorso allo stadio per lui, dopo i continui rinvii delle date dei concerti. Milano ha ospitato l'apertura del tour, che toccherà nelle prossime settimane diverse città italiane, fino al gran finale di Imola del 2 luglio. Per il Cesare Cremonini Tour 2022, il cantante ha scelto look scintillanti, colorati e appariscenti, nello stile che lo contraddistingue quando si tratta di esibizioni davanti ai suoi fan affezionati, che lo supportano da ormai 20 anni. Il suo capo must have, sul palco, è la giacca: ma con stile.

Il look di Cesare Cremonini in tour

Agli esordi, quando aveva appena 20 anni e cantava 50 Special coi Lunapop, il look di Cesare Cremonini era quello di qualunque ragazzo della sua età: felpe con zip e cappuccio, jeans larghi, tute. Crescendo è cambiato anche il suo stile: mano mano che riempiva sempre più gli stadi, i suoi outfit di scena si sono fatti più chic e festosi, moderni e mai banali.

Sì, perché i concerti per lui sono una vera e propria festa collettiva, sono degli show in cui canta e balla, in cui riempie il palco con la sua innata presenza scenica. Irrinunciabile, nei suoi outfit, è la giacca: predilige modelli colorati, trendy, scintillanti, con dettagli luminosi o a effetto metallico-laminato.

Questa volte ha curato i suoi look il noto stylist Nick Cerioni (lo stesso di Laura Pausini, Achille Lauro e tantissime altre celebrities) che ha scelto per lui una giacca color oro e una blu entrambe interamente ricoperte di cristalli, più un'altra nera con cristalli solo su schiena e spalle.

I due in passato hanno già collaborato insieme, per esempio in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo, quando Cesare Cremonini si è esibito sul palco dell'Ariston in qualità di super ospite, cantando un medley dei suoi successi, vestendo un completo blu notte di Giorgio Armani (ovviamente anche in quel caso con immancabili dettagli scintillanti).

in foto: camicia Etro

Per il tour partito da San Siro, Cerioni ha puntato nuovamente su look moderni e d'impatto, perfetti per brillare sul palco. Immancabili oltre alla giacche scintillanti anche le camicie colorate: quella rossa con sovrastampa felina è di Etro, realizzata in seta, venduta sul sito ufficiale della Maison a 860 euro. Cremonini ha fatto centro (ancora).