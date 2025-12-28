stile e Trend
Natale 2025

Cecilia Rodriguez, Capodanno sulla neve con Clara Isabel: i look rosa e cioccolato per la montagna

Dopo aver trascorso il Natale in casa, per Capodanno Cecilia Rodriguez sceglie la montagna e sulla neve sfoggia un look di tendenza color cioccolato.
A cura di Redazione Stile e Trend
Natale 2025

Dopo aver trascorso il Natale in casa con i genitori, il fratello e la sorella Belén, Cecilia Rodriguez ha fatto le valigie per andare in montagna con il marito Ignazio Moser e la loro bambina Clara Isabel. La coppia ha scelto Madonna di Campiglio per trascorrere alcuni momenti prima di Capodanno tra i paesaggi innevati e concedersi un pranzo al rifugio Malga Ritorto.

Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser e la piccola Clara Isabel

L’inizio della vacanza per Capodanno è stato documentato con una serie di foto pubblicate da Cecilia Rodriguez su Instagram, in cui mostra le lunghe passeggiate sulla neve con Clara Isabel nel passeggino, accompagnate dal claim “Una giornata con la mia famiglia”.

Il look da neve di Cecilia Rodriguez

Il look di Cecilia Rodriguez per la montagna

Per la giornata in montagna Cecilia Rodriguez, sempre attenta alle ultime tendenze in fatto di moda, non ha indossato la solita tuta da sci o il classico completo total white da neve, ma ha puntato su un outfit caldo, con capi sui toni del marrone, il colore must have di quest’anno.

Il look da neve di Cecilia Rodriguez

L’outfit da neve è composto da una maxi pelliccia eco in stile yeti dal pelo lungo, abbinata a pantaloni dalla linea ampia color cioccolato. Sotto il cappotto furry spunta un pollover a strisce in rosso e marrone, mentre completato il look guanti e cappello in coordinato nella stessa tonalità dei capi di abbigliamento e un paio di occhiali da sole Ray-Ban dalla forma esagonale. Ai piedi un paio di scarponcini tecnici in pelle marrone.

Il pink look di Clara Isabel
La tutina rosa di Clara Isabel

Total pink, invece, il look da montagna scelto per la piccola Clara Isabel che sulla neve sfoggia una tutina con pantaloni logati di Moncler e mini babuche in lana rosa.

