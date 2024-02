Cecilia Rodriguez alle sfilate di Milano con schiena nuda e maxi scollatura gioiello Per il secondo giorno di sfilate alla Milano Fashion Week, Cecilia Rodriguez ha scelto un nude look estremamente sensuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Cecilia Rodriguez

È ufficialmente iniziata la Milano Fashion Week: fino al 26 febbraio la città si animerà di eventi di ogni tipo. In calendario ci sono 161 appuntamenti, suddivisi tra sfilate (56 fisiche e 5 digitali), presentazioni e molto altro ancora, comprese mostre a ingresso gratuito. Mercoledì 21 febbraio è la giornata di Iceberg, Onitsuka Tiger, Antonio Marras, Diesel, Fendi, Del Core, Marco Rambaldi, Alberta Ferretti, N°21, Roberto Cavalli e infine Etro. Questi eventi chiamano influencer e fashion addicted da ogni parte del mondo: le sfilate sono sempre molto frequentate da volti noti del mondo dello spettacolo. Una presenza fissa, è Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez alla Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week è un appuntamento fisso per una fashion addicted come Cecilia Rodriguez. Benché nella sua carriera abbia lavorato molto anche in tv, resta la moda la sua grande passione, condivisa con la sorella Belén e col fratello Ignazio. È questione di famiglia insomma: i tre possiedono un brand di abbigliamento casual e sportivo per il tempo libero, Hinnominate.

A questo si aggiunge il marchio Me fui delle due sorelle, dedicato esclusivamente ai costumi da bagno. La fidanzata di Ignazio Moser l'anno scorso aveva preso alla sfilata di ACT N.1 (in total black con strategiche spille da balia). Quest'anno la ritroviamo invece con un look super sensuale.

Il nuovo look di Cecilia Rodriguez

La Settimana della Moda di Milano è un evento frenetico, chi vi prende parte spesso passa da una sfilata all'altra cambiando look in pochissimo tempo. Ieri Cecilia Rodriguez era tra gli invitati di Laura Biagiotti: look total white per lei, con gli iconici occhiali da sole da diva con la montatura bianca. Nella seconda giornata di show, la modella ha cambiato completamente stile e sui social ha condiviso uno scatto che sintetizza la sua seconda giornata alla Milano Fashion Week. Look sensuale e audace per lei, un abito nude con gonna a balze e schiena quasi completamente nuda, impreziosito da un dettaglio gioiello sul décolleté. Immancabili i tacchi alti, un paio di sandali neri con cinturino sottilissimo alla caviglia, abbinato a pochette coordinata.