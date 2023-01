Cate Blanchett alla prima di Tár è “metallica”: sfila sul red carpet dopo il trionfo ai Golden Globe Ieri sera a Londra si è tenuta la prima di Tár e la protagonista Cate Blanchett è tornata in pubblico dopo aver disertato i Golden Globe 2023. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile, sfilando sul red carpet con un abito “metallico” super glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Cate Blanchett è stata tra le attrici che hanno trionfato ai Golden Globe 2023 che si sono tenuti ieri notte a Beverly Hills: ha vinto l'award come Migliore attrice in un film drammatico ma purtroppo non ha potuto ritirare personalmente il premio perché non era tra gli ospiti in platea. Il motivo per cui ha disertato l'attesa serata? Come dichiarato dal presentatore Henry Golding, è stata costretta a rimanere in Gran Bretagna perché impegnata sul set del suo prossimo lavoro. Qualche ora fa, però, ha trovato il tempo per prendere parte alla prima di Tár, il film con cui ha trionfato alla cerimonia hollywoodiana: ecco cosa ha indossato nella prima apparizione pubblica post Golden Globe.

Cate Blanchett sceglie il colore must di stagione

Ieri sera per Cate Blanchett è stata una serata importante: il Picturehouse Central Cinema di Londra ha ospitato la prima di Tár, il film che le ha permesso di vincere il premio come Migliore attrice drammatica ai Golden Globe 2023. Avendo disertato la cerimonia di premiazione, questa è stata la sua occasione per dare il meglio di lei in fatto di stile dopo il trionfo. Sebbene sul red carpet non avesse "concorrenza" dell'evento, è riuscita a far trionfare il glamour, non deludendo le aspettative dei fan. La diva è apparsa più fashion che mai in una versione "metallica" che difficilmente sarebbe potuta passare inosservata, soprattutto perché ha puntato sul viola scuro, il colore più trendy di stagione.

Cate Blanchett in Alexandre Vauthier

Chi ha firmato l'abito di Cate Blanchett

Cate Blanchett ha indossato un lungo abito Couture firmato Alexandre Vauthier, un modello in viola laminato dall'effetto metallizzato. Ha la gonna lunga, sinuosa e a sirena, il corpino a girocollo con le maniche a palloncino ed è aggrappato intorno al punto vita, così da mettere in risalto la silhouette a clessidra. I tacchi a spillo sono stati coperti dal vestito, mentre gli orecchini pendenti maxi e decorati con delle pietre colorati sono stati messi in risalto con una piega leggermente mossa. Insomma, l'attrice non ha rivali in fatto di eleganza, tanto da essere riuscita a spopolare col suo stile anche a un giorno di distanza dai Golden Globe 2023.