Moda estate 2023 (in saldo): 7 capi di tendenza da scegliere durante le svendite di fine stagione Dal blazer oversize ai pantaloni cargo, passando per abiti cut out e corsetti, ecco una mini guida con i capi di tendenza (che indosseremo anche in autunno) su cui puntare durante i saldi estivi 2023.

A cura di Marco Casola

Stella McCartney

Sono iniziati ormai da alcuni giorni i Saldi estivi 2023 è tempo dunque di capire su cosa puntare e quali capi scegliere a prezzi scontati. Durante le svendite di fine stagione nel marasma di offerte spesso ci si perde e si acquistano pezzi inutili che non indosseremo mai.

Quante volte ci siamo pentiti di un capo acquistato solo perché ci siamo fatti ammaliare dal prezzo scontato? Dopo aver dato uno sguardo alle scarpe estive in saldo, ecco una breve guida con i consigli per scegliere i capi d'abbigliamento durante i saldi estivi 2023 seguendo le tendenze di stagione visti in passerella.

Il corsetto

Il corsetto è senza dubbio il capo più trendy dell'estate 2023, lo abbiamo visto sulle passerelle dei grandi stilisti, nelle collezioni dei brand low cost e indosso alle celebrities sui social o sui palchi più importanti. Questo è dunque uno dei capi di tendenza su cui puntare durante i saldi di fine stagione. I top e bustier a corsetto sono un pezzo che può essere sfoggiato in stagioni e occasioni differenti: se abbinato a un cardigan o a una camicia bianca oversize può essere indossato anche in autunno. Accostato ai jeans è perfetto di giorno, mentre di sera si abbina con gonne longuette o mini short.

ACT N1

I pantaloni cargo

Da diverse stagioni i pantaloni cargo sono un must e spopolano sulle passerelle. Li abbiamo visti in versione casual, realizzati in cotone o denim, e in versione evening, realizzati in seta o con decori gioiello. Questi pantaloni comodi e versatili hanno linee oversize e maxi tasconi laterali. Adatti a ogni tipo di look sono il capo su cui puntare durante le svendite estive poiché saranno di moda anche il prossimo inverno.

Ferrari

Il body

A maniche lunghe o con bretelline sottili, con cut o simili a un costume da bagno, i body sono un must per l'estate. I modelli più cool sono quelli dai colori nude che sembrano diventare un tutto uno con la pelle. Si indossano anche slacciati su pantaloni cargo o micro gonne e sono il capo giusto sui cui puntare durante i saldi perché possono essere indossati anche in inverno sotto cardigan in lana e pullover.

MM6 Maison Margiela

La micro gonna

Quest'estate il trend 2000 è uno dei più forti, torna di moda anche il capo must di quegli anni ovvero la micro gonna. A pieghe in stile collegiale o con ruche e volant, in denim abbinata a maxi cinture, con spacchi laterali e fantasie tono su tono o ancora indossata sui pantaloni, ogni mini è perfetta per creare un look estivo di tendenza.

Diesel

Il blazer oversize

Il blazer dalle linee over è un evergreen, semplice eppure così chic, elegante e di tendenza il maxi blazer rende unico ogni look, sia quelli da giorno che quelli da sera. E' un capo che non passerà mai di moda, adatto a ogni occasioni e che si indossa in ogni stagione, per questo è il capo su cui puntare durante i saldi estivi 2023. I modelli must di stagione sono realizzati in total white o in colori neutri come cipria e marrone o ancora in tenui tonalità pastello come rosa e pesca.

Tod’s

I pantaloni parachute

Questi pantaloni, solitamente realizzati in nylon o in tessuto tecnico, hanno linee morbide e comode e sono caratterizzati da tasche laterali piatte, elastico in vita o coulisse alla caviglia che creano un particolare effetto balloon sul pantalone, il quale resta largo sulle gambe e si restringe all'altezza delle caviglie. Un tempo erano utilizzati solo per look casual, oggi si indossano anche di sera con sandali dal tacco alto e crop top.

Onitsuka Tiger

L'abito con ombelico in mostra

Il vestito più sexy e trendy dell'estate è quello con cut e oblò posizionati, all'altezza della pancia, in modo da scoprire l'ombelico. In passerella abbiamo visto abiti cut out di ogni tipo, dai modelli total black incrociati sul seno, ai monospalla tagliati sulla pancia fino a tubini e abiti strapless con triangoli nudi al centro del vestito. Questi modelli in estate si indossano di sera con sandali bassi e borsette in rafia o in spiaggia abbinati a borse in paglia e maxi cappelli a tesa larga.