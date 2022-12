Camilla è bon-ton con la camicia coi volant: il dettaglio di stile ispirato a Elisabetta II Camilla ha preso parte a un evento di beneficenza londinese e per l’occasione ha puntato sulla classe di un cappotto blu navy e di una camicia coi volant. Non è mancato, inoltre, un dettaglio di stile ispirato alla regina Elisabetta II.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando la regina Elisabetta II è morta lo scorso settembre l'assetto interno della Royal Family è stato radicalmente rivoluzionato. Carlo è diventato re col nome di Carlo III, Kate e William hanno ottenuto il titolo di principi del Galles e Camilla è la nuova regina consorte. Come annunciato dal sovrano, quest'ultima ha un ruolo di primo piano nella monarchia e non sorprende che partecipi spesso agli eventi istituzionali sia da sola che col marito. Nelle ultime ore, ad esempio, ha fatto visita alla Emmaus Community, un'associazione benefica con sede a Bobby Vincent House, a Londra, che si occupa di dare sostegno ai senzatetto. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look bon-ton in pieno stile Windsor?

Il look blu navy di Camilla

Camilla ha sempre avuto a cuore le attività benefiche ed è proprio per questo che è tra le patrone dell'Emmaus Community, alla quale ha fatto visita proprio qualche giorno fa. Se in precedenza per affrontare il freddo aveva sfoggiato un cappotto cammello coordinato a un originale cappello di pelliccia, questa volta ha puntato su un più rigoroso blu navy, colore particolarmente amato dai Windsor durante le occasioni importanti, visto che riesce a mixare glamour e classe in modo impeccabile. Si tratta di un modello scampanato lungo fino alle ginocchia, con l'abbottonatura monopetto, i bottoni di velluto e lo scollo alla coreana.

Camilla in blu navy

Camilla con gli orecchini di perle

Per completare il tutto la regina consorte ha scelto un paio di stivali di camoscio nero col tacco medio e largo ma a fare la differenza è stata la camicia, una "chicca" bon-ton in bianco con colletto e polsini decorati con dei micro volant. Non è mancato, infine, il tocco prezioso: un paio di orecchini di perle che ricordavano lo stile della compianta Elisabetta II. Trucco dai toni naturali, un tocco di eye-liner e onde morbide: Camilla ha dato l'ennesima prova di non avere nulla da invidiare alle icone fashion di famiglia più giovani di lei. Ha ormai riconquistato i sudditi britannici e la sua popolarità è alle stelle.