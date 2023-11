Camilla con stivali impermeabili e cappello di pelliccia: tenuta campestre in ricordo di Elisabetta II Camilla ha messo da parte corona e abito da sera per un look decisamente più campestre. Lo ha fatto per una giornata speciale in ricordo di Elisabetta II.

A cura di Giusy Dente

Che ci fa la regina Camilla con gli stivali impermeabili e il cappello di pelliccia sulla testa, mentre maneggia una pala nel fango? La regina ha messo da parte la corona e i gioielli di diamanti, per una mise decisamente meno sfarzosa, ma lo ha fatto per una giusta causa. È un omaggio alla defunta regina Elisabetta II.

Camilla omaggia Elisabetta II

La regina Camilla ha reso un toccante omaggio a Elisabetta II, che si è spenta a 96 anni l'8 settembre 2022 nella sua amata residenza di Balmoral in Scozia. La moglie di re Calo III ha piantato 100 alberi in memoria di Sua Maestà con l'aiuto dei Lancieri Reali, a Sandringham: nello specifico si tratta di querce. La neo sovrana, infatti, attualmente è anche colonnello in capo dei Royal Lancers, ruolo che ha ereditato l'8 giugno 2023 proprio dalla defunta regina Elisabetta II. Quest'ultima ha mantenuto questo ruolo di colonnello in capo per tutta la vita. Non a caso il reggimento di cavalleria dell'esercito britannico in passato si chiamava The Queen's Royal Lancers.

Cosa ha indossato la regina

Per l'occasione, la regina ha indossato una giacca di Musto, il modello Whisper color muschio scuro con ampi tasconi frontali. Ha aggiunto un paio di stivali impermeabili di Welligogs da 300 euro e un cappello in pelliccia sintetica di Lock & Co., un antichissimo cappellificio di cui Camilla indossa spesso le creazioni. Ama molto questa tipologia di copricapi, col pelo: ma anche se all'apparenza potrebbe sembrare di derivazione animale, in realtà non è così. Camilla, infatti, è molto attenta alle tematiche legate all'animalismo e all'ambientalismo, proprio come suo marito: entrambi sono sensibili a queste questioni, su cui più volte si sono esposti per sensibilizzare l'opinione pubblica.