Blanco e Martina Valdes smentiscono la crisi: vestono coordinati alla sfilata di Dolce&Gabbana Tutti e due vestiti di nero, tutti e due vestiti di pizzo: Blanco e la fidanzata Martina Valdes sono arrivati mano nella mano alla sfilata Alta Sartoria di Dolce&Gabbana a Ostuni.

A cura di Beatrice Manca

foto di archivio

Con la sfilata di Alta Sartoria, dedicata alle collezioni maschili, si chiude il lungo weekend di Dolce&Gabbana in Puglia: tre giorni di presentazioni e sfilate dedicati all'eccellenza artigianale nel campo dell'Alta Gioielleria e dell'Alta Moda. L'ultimo capitolo si è svolto a Ostuni: nella Città Bianca i due designer hanno presentato una collezione dedicata all'Uomo Romantico tra camicie in pizzo, completi ricamati e giacche in vestaglia. Tra le molte star in prima fila spiccava la presenza di Blanco insieme alla fidanzata Martina Valdes: un indizio nei loro look potrebbe confermare che le voci di crisi sulla coppia sono definitivamente alle spalle.

Blanco indossa la giacca a petto nudo

Negli scorsi giorni le vacanze separate tra i due hanno fatto temere ai fan che tra il cantante e la ballerina fosse finita. Ora invece la coppia riappare in Puglia, a Ostuni, mano nella mano alla sfilata di Dolce&Gabbana. Blanco era presente anche ai precedenti appuntamenti del brand, dove ha sfoggiato una sofisticata camicia trasparente e un completo candido per la sera successiva. Stavolta però non era solo: l'uscita di coppia con la fidanzata Martina Valdes è stata sottolineata da look coordinati in total black. Blanco ha scelto un completo nero con giacca portata aperta senza camicia, a petto nudo, su pantaloni con un motivo floreale ‘traforato' che imitava il pizzo.

Martina Valdes con la croce al collo per la sfilata Dolce&Gabbana

La ballerina Martina Valdes ha compiuto una scelta di look molto simile: un abito bustier trasparente in pizzo nero, che regalava al look un sensuale effetto vedo-non-vedo, abbinato a sandali con i listini neri. Al collo portava un chocker nero con un pendente a forma di croce che aggiungeva un tocco gotico all'insieme. Ha poi pettinato i capelli all'indietro, effetto bagnato, esaltando lo smokey eyes scuro sugli occhi: l'effetto complessivo era di grande impatto. La scelta simile degli outfit potrebbe essere studiata proprio per mandare un colpo d'occhio di armonia. Alcuni filmati dei fan li ritraggono mentre ballano accanto alla passerella, tra le strade di Ostuni: crisi smentita?