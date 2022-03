Blake Lively eterea in versione multicolor: il suo abito arcobaleno è il sogno della primavera Black Lively ha accompagnato il marito Ryan Reynolds alla prima di The Adam Project, apparendo elegante ed eterea sul red carpet. Il suo abito multicolor da dea riuscirà a diventare il must-have della primavera?

A cura di Valeria Paglionico

Sono ormai lontani i tempi in cui Blake Lively ricopriva i panni di Serena van der Woodsen nell'iconica serie Gossip Girl, oggi è una star di fama internazionale, una moglie amorevole, una dolce mamma e non potrebbe essere più felice. Gli impegni familiari, però, non le impediscono di prendere parte agli eventi di gala più ambiti e ne ha dato prova ieri sera, apparendo meravigliosa alla prima newyorkese del film The Adam Project. Ha calcato il red carpet al fianco del marito Ryan Reynolds, lanciando l'abito must-have della primavera. In versione multicolor non fa forse sperare a tutti che la bella stagione arrivi il prima possibile?

Il look multicolor e primaverile di Blake Lively

Ieri sera a New York è andata in scena la première di The Adam Project, film che tra i suoi produttori vede anche Ryan Reynolds. Ad accompagnare l'attore all'evento non poteva che essere la moglie Blake Lively, apparsa meravigliosa ed eterea in versione multicolor. La diva di Gossip Girl si è rivolta all'esuberanza di Donatella Versace sfoggiando un lungo abito arcobaleno della collezione Atelier Versace Primavera/Estate 2019. Si tratta di un modello lungo e sinuoso con un maxi spacco laterali e dei nastri di seta variopinti incrociati sia all'altezza del punto vita che sul bustier dalla scollatura generosa, che però rimangono liberi come delle ali sulle spalle. A rendere il tutto ancora più splendido, dei dettagli in glitter gold lungo la silhouette.

Blake Lively in Atelier Versace

Sandali e gioielli sono scintillanti

A completare l'outfit da "dea multicolor" non potevano mancare gli accessori scintillanti: la Lively ha indossato un paio di sandali alti e tempestati di cristalli di Gucci e una serie di gioielli firmati Lorraine Schwartz, dai bracciali rigidi ai maxi orecchini. Per quanto riguarda l'acconciatura, invece, ha tenuto la chioma leggermente mossa legata in un mezzo raccolto tiratissimo, così da mettere in risalto i lineamenti perfetti del suo viso. Insomma, ancora una volta la Lively ha dimostrato di essere la "Beyoncé dei red carpet", titolo che le aveva affibbiato il marito nel 2015 quando sfoggiò onde, maxi orecchini e tacchi a spillo argentati proprio come Queen Bey. In quante prenderanno ispirazione dal suo look arcobaleno per la primavera?

