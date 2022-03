Billie Lourd omaggia mamma Carrie Fisher al matrimonio: le trecce si ispirano alla principessa Leila Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher e nipote di Debbie Reynolds) ha sposato il produttore Austen Rydell. Nel giorno del matrimonio ha voluto omaggiare le due stelle del cinema, a cui era legatissima: lo ha fatto con dei dettagli nascosti nel look nuziale.

A cura di Giusy Dente

Billie Lourd in Rodarte, foto via Instagram

L'attrice Billie Lourd (American Horror Story) e il produttore Austen Rydell si sono detti sì. Lei è la figlia della leggenda di Star Wars Carrie Fisher, morta all'età di 60 anni il 27 dicembre 2016. Poco prima era venuta a mancare sua madre, attrice a sua volta e icona del grande schermo: Debbie Reynolds era la stella del famoso Singing in the rain. Una generazione di donne di talento insomma, da cui la Lourd ha appreso moltissimo. Per questo le ha volute omaggiare entrambe nel fatidico giorno del matrimonio. Nel suo look nuziale erano presenti riferimenti sia alla madre che alla nonna.

in foto: Billie Lourd e Carrie Fisher nel 2015

Gli omaggi nascosti nel look nuziale di Billie Lourd

Billie Lourd e Austen Rydell si sono sposati a Cabo San Lucas, in Messico. Si erano conosciuti nel 2011 mentre entrambi frequentavano la New York University. Alla cerimonia erano presenti anche Gavin DeBecker e Bruce Wagner, grandi amici della defunta Carrie Fisher. E non è stato il solo modo per ricordare la stella del cinema, a cui la sposa era molto affezionata. L'ha omaggiata con alcuni dettagli nascosti nei suoi look nuziali. Ha infatti cambiato abito tre volte.

Billie Lourd in Rodarte, foto via Instagram

I festeggiamenti sono iniziati con una cena a tema floreale venerdì, in cui ha indossato un abito di Oscar De La Renta con decorazioni floreali. Per la cerimonia ha invece scelto un abito bianco personalizzato di Rodarte con le spalle scoperte: le due stiliste del bran le erano state presentate proprio dalla Fisher. Nel rispetto della tradizione, ha incluso nell'outfit qualcosa di blu: un anello con opale, la pietra preferita della Leila di Star Wars. E a proposito di Leila: l’acconciatura con le trecce è un chiaro riferimento all'iconico personaggio della saga.

Leggi anche Meghan Markle ha già il primo regalo prezioso per sua figlia: è un omaggio a Lady Diana

Billie Lourd in Oscar De La Renta, foto via Instagram

Alla donna erano dedicate anche le scarpe, delle calzature personalizzate René Mancini, un brand che la Fisher amava molto. Le ha scelte su consiglio di suo padre, l'agente Bryan Lourd, che difatti si ricordava di un paio simile, indossato dalla donna anni fa. Per la seconda parte del ricevimento, la sposa ha indossato una creazione sempre di Rodarte, ma completamente diversa. Metta da parte la mise da favola, ha scelto un miniabito scintillante e sbarazzino con frange e glitter, ispirato agli iconici abiti da ballo glamour che la nonna Debbie Reynolds indossava durante gli spettacoli. Nonostante abbia scelto tre abiti importanti per il grande giorno, l’attrice non ha dubbi su come dovrebbero vestirsi gli sposi a un matrimonio. In un’intervista a Vogue ha spiegato di aver pianto tutto il tempo: "Indossate sempre tutto impermeabile!".