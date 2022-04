Bianca Balti prima e dopo il trucco creato dalla figlia Matilde: “Sembriamo gemelle” Bianca Balti ha rincontrato la sua prima figlia Matilde a Los Angeles e ne ha approfittato per “farle da cavia” per un tutoria di make-up. La 15enne l’ha truccata da sola, dando prova di incredibili doti da make-up artist.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Balti è molto attiva sui social, sul suo profilo documenta regolarmente sia i traguardi professionali che gli impegni familiari, incantando sempre i fan con la sua innata bellezza. Nelle ultime ore ha condiviso un adorabile video in compagnia della figlia Matilde, dando prova di essere legatissima a lei nonostante viva a oltre 9.000 km di distanza per la maggior parte dell'anno. Le due si sono ritrovate a Los Angeles e ne hanno approfittato per mettersi alla prova con la make-up routine. A truccare la modella è stata proprio la sua primogenita 15enne, che è riuscita letteralmente a trasformarla con rossetto, ciglia finte e blush.

Chi è Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti

Si chiama Matilde Lucidi ed è la prima figlia di Bianca Balti, nata dal matrimonio ormai finito con Christian Lucidi. Ha 15 anni e vive a Parigi col papà (è stata lei stessa a scegliere di rimanere con lui) ma, nonostante ciò, ogni volta che incontra la mamma è una vera e propria festa. A dimostrarlo sono le numerose foto mamma-figlia condivise sui social, dove le due appaiono felici e affiatate. Certo, per la modella non è stato semplice accettare la decisione di sua figlia, ma alla fine è riuscita a farsene una ragione. Oggi Matilde è tornata a far parlare di lei con un adorabile video condiviso dalla mamma su TikTok. Si è offerta di replicare il suo trucco sul viso di Bianca e in pochi minuti ha dimostrato di avere delle innegabili doti da make-up artist.

Bianca Balti con lo stesso make–up della figlia Matilde

Il tutorial di make-up della figlia di Bianca Balti

Bianca Balti ha sempre vantato una bellezza mozzafiato e sui social lo ha dimostrato ancora una volta: con un breve video ha documentato la trasformazione prima e dopo il make-up realizzato dalla figlia Matilde. Quest'ultima è partita da una base con crema idratante e primer, ha poi aggiunto del correttore sul contorno occhi e del bronzer sugli zigomi, per poi passare a un rossetto usato come blush. A questo punto è passata alle labbra, le ha esaltate con matita e lipstick, usando anche un piccolo trucco di contouring per ingrandirle. Il tocco finale? Ha utilizzato il piegaciglia prima di applicare ciglia finte, mascara e un brillantino al lato degli occhi. Matilde ha poi posato al fianco della mamma, sottolinenando il fatto che con lo stesso trucco sembra la sua gemella.