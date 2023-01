Bernard Arnault, l’uomo più ricco del mondo nomina la figlia a capo di Dior A partire da febbraio Delphine Arnault sarà il nuovo capo della Maison francese Christian Dior: l’annuncio della Maison.

A cura di Beatrice Manca

Un impero di famiglia. Bernard Arnault, proprietario del colosso di lusso LVMH, ha nominato sua figlia Delphine Arnault nuovo capo della Maison francese Christian Dior. A partire da febbraio, annuncia una nota stampa, Arnault ricoprirà la posizione di presidente e amministratore delegato della casa di moda.

I cambi al vertice nel gruppo LVMH

Bernand Arnault è diventato l'uomo più ricco del mondo poche settimane fa, superando Elon Musk. La promozione della figlia Delphine, 47 anni, fa parte di un più largo piano di cambiamenti che coinvolge l'intero gruppo del lusso LVMH, che controlla Maison come Fendi e Louis Vuitton. Delphine Arnault prenderà il posto di Pietro Beccari, l'attuale CEO. Beccari, invece, subentrerà a Michael Burke alla guida di Louis Vuitton.

Delphine Arnault

Nel curriculum di Deplhine Arnault c'è una lunga esperienza a Dior e nel Premio LVMH che supporta giovani talenti. Nel 2013 è entrata in Louis Vuitton come vicepresidente esecutivo, ruolo che lascia per passare a Dior.

Bernanrd e Delphine Arnault

L'annuncio di Bernard Arnault: "Una carriera eccellente"

Nel comunicato stampa con cui ha ufficializzato il cambio al vertice, Bernard Arnault ha sottolineato la carriera "eccellente" della figlia Delphine: "Sotto la sua guida – ha scritto – la desiderabilità dei prodotti Louis Vuitton è migliorata in modo significativo, consentendo al marchio di stabilire regolarmente nuovi record di vendita". E conclude: "Le sue acute intuizioni e la sua incomparabile esperienza saranno risorse decisive per guidare lo sviluppo continuo di Christian Dior".