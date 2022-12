Elon Musk non è più l’uomo più ricco del mondo: per un attimo qualcuno l’ha superato Elon Musk rischia di perdere il titolo di uomo più ricco del mondo. Le azioni Tesla continuano a oscillare in negativo dopo l’acquisto di Twitter. E oggi per qualche istante Bernard Arnault, capo del colosso del lusso LVMH, gli ha sottratto il primo posto.

A cura di Chiara Ammendola

Elon Musk

Elon Musk non è più l'uomo più ricco del mondo, o almeno rischia di non esserlo. Questo pomeriggio, per alcuni momenti, secondo quanto riportato da Forbes, il secondo sul podio, ovvero Bernard Arnault, capo del colosso del lusso LVMH, ha superato il neo proprietario di Twitter e fondatore di Tesla, oltre che proprietario di SpaceX e Neuralink

Una flessione causata, secondo quanto riportato dal sito statunitense di economia, proprio dall’andamento altalenante del titolo della multinazionale che produce auto elettriche. Le azioni di Tesla rappresentano per Elon Musk la fetta più importante del suo patrimonio, nonostante la vendita di una parte necessaria all'acquisto di Twitter, pagato 44 miliardi.

In questi giorni i valori del titolo sono tornati a quelli di un anno fa quando ci fu una forte vendita di azioni Tesla da parte degli investitori che non avevano visto di buon occhio l'interesse di Musk verso Twitter. Da allora non c’è stata una vera e propria inversione di tendenza, e il titolo continua a segnare un trend negativo a Wall Street.

Leggi anche Ragazzina lo rifiuta, lui la fa rapire dopo il suo 18esimo compleanno per obbligarla a sposarlo

Ed è così che Bernard Arnault, amministratore delegato della società madre del marchio di lusso Louis Vuitton, è riuscito quest'oggi a scalzare Musk e guadagnarsi il posto di uomo più ricco del mondo. Secondo Forbes il suo patrimonio stimato è di circa 185,3 miliardi di dollari, mentre quello di Musk è leggermente più alto: 185,4 miliardi mentre fino allo scorso anno e prima dell'acquisto di Twitter superava i 200 miliardi di dollari.