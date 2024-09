Si accascia mentre è in visita sulla Torre di Pisa, turista di 45 anni salvato dai Vigili del Fuoco

video suggerito

Un turista si è sentito male mentre era in visita sul sesto anello della Torre di Pisa, praticamente in vetta al monumento toscano famoso in tutto il mondo. Immediatamente è partita la richiesta di soccorso e l'uomo, un 45enne dello Sri Lanka, è stato tratto in salvo e portato rapidamente in ospedale.

Immagine Vigili del Fuoco

Un turista si è sentito male mentre si trovava sul sesto anello della Torre di Pisa, praticamente in vetta al monumento toscano famoso in tutto il mondo. Immediatamente è partita la richiesta di soccorso e l'uomo è stato tratto in salvo e portato rapidamente in ospedale.

A prestare aiuto al visitatore, un 45enne dello Sri Lanka, sono stati i sanitari dell'Opera Primaziale, una squadra dei Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 intervenuti sul posto intorno alle 15.50 di oggi, mercoledì 4 settembre.

I primi ad arrivare in cima alla torre e a prestare soccorso all'uomo in difficoltà sono stati gli operatori dell'Opera Primaziale di Pisa che hanno raggiunto il 45enne con un defibrillatore e, insieme a un medico presente sul luogo, hanno attivato il dispositivo che ha stabilizzato il paziente prima di farlo scendere al quarto anello.

Qui sono giunti rapidamente anche i Vigili del Fuoco che hanno raggiunto il turista in quota con un autoscala, lo hanno quindi subito immobilizzato sulla tavola spinale (il presidio medico utilizzato per i brevi spostamenti di vittime di traumi, ndr) e accompagnato al piano terra.

Foto Vigili del Fuoco

I pompieri hanno utilizzato una barella toboga per trasferire il turista in sicurezza e affidarlo alle cure dei medici del 118, giunti a loro volta sul posto. Il personale sanitario gli ha prestato le prime cure appena portato in sicurezza ai piedi della Torre e lo ha successivamente accompagnato d'urgenza all'ospedale di Cisanello, in codice rosso.

Secondo quanto si è appreso in seguito, il turista di 45 anni sarebbe stato colpito da un infarto mentre visitava la Torre pendente. Quando è arrivato in ospedale, le sue condizioni sono parse subito sotto controllo, anche se l'uomo è stato ricoverato per svolgere gli accertamenti cardiologici del caso, necessari per dimetterlo in sicurezza.