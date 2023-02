L’hôtel particulier di Emanuel Ungaro è stato comprato da Bernard Arnault per 55 milioni di euro Bernard Arnault ha comprato la villa di Emanuel Ungaro a Parigi realizzando una delle più grandi transazioni immobiliari degli ultimi anni.

A cura di Clara Salzano

La dimora di Emanuel Ungaro a Parigi

L'ex dimora privata dello stilista Emanuel Ungaro a Parigi sorge proprio accanto alla residenza principale di Bernard Arnault che, fondatore del gruppo del lusso LVMH, è l'uomo più ricco di Francia e tra i più facoltosi al mondo. Di recente è arrivata la notizia che il Comune di Parigi ha autorizzato Arnault a fare una serie di lavori nell'hôtel particulier del famoso stilista, scomparso nel 2019.

Bernard Arnault

Bernard Arnault ha comprato la villa di Emanuel Ungaro a Parigi realizzando una delle più grandi transazioni immobiliari degli ultimi anni. L'hôtel particulier dello stilista è uno storico edificio parigino nel 7° arrondissement, con tre piani e venti stanze. la villa si sviluppa su una superficie di 670 metri quadrati e sorge proprio accanto all'attuale residenza di Arnault. Il proprietario del gruppo LVMH vive già infatti in una villa privata di quattro piani, situata in 34 rue Barbet-de-Jouy, vicino a Les Invalides, con 2.000 metri quadrati di superficie e una piscina sotterranea. La residenza di Arnault apparteneva alla vedova dell'industriale Jean -Luc Lagardère, da cui è stata acquistata nel 2005 per per 25 milioni di euro.

Emanuel Ungaro

L'uomo più ricco di Francia ha ottenuto l'autorizzazione dalla città di Parigi per eseguire lavori nell'ex dimora privata dello stilista Emanuel Ungaro. Arnault ha acquistato la proprietà per 55 milioni di euro. Il fondatore di LVMH ha un patrimonio che ammonta sui 149 miliardi e la villa dello stilista, accanto alla sua residenza principale a Parigi, è solo un'altra delle lussuose proprietà di Arnault. Chissà quale sarà l'ambizioso progetto destinato all'ex residenza di Emanuel Ungaro.