Bella Hadid come Marilyn Monroe: il nuovo look con i riccioli biondi nasconde un “trucco” Bella Hadid ama i colpi di testa e non sorprende che nelle ultime ore abbia cambiato look per l’ennesima volta. Si è ispirata a Marilyn Monroe, apparendo meravigliosa con dei riccioli biondi sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Bella Hadid non smette mai di sorprendere i fan e non solo perché viaggia da un capo all'altro del mondo per sfilate, red carpet e vacanze esotiche, è anche una vera e propria icona di stile capace di imporre mode e tendenze a livello internazionale. Di recente, ad esempio, ha lasciato tutti senza parole con dei continui "colpi di testa". Se poco prima di Natale aveva puntato tutto sul biondo, ovvero il suo colore naturale a cui però ha detto addio per "distinguersi" dalla sorella Gigi, ora è tornata alla nuance cioccolata, apparendo meravigliosa sui social. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora ma la cosa particolare è che si è ispirata alla più grande diva hollywoodiana, Marilyn Monroe.

Bella Hadid in versione diva

Come fare per aggiungere un tocco di originalità all'inverno? Cambiando spesso hair look come sta facendo Bella Hadid. Nelle ultime ore ha pensato bene di ispirarsi alla diva hollywoodiana più amata di tutti i tempi, Marilyn Monroe, riproducendo la sua iconica acconciatura con i riccioli biondi. Si è affidata all'esperto di immagine Sam McKnight e si è lasciata immortalare con un'inedita chioma corta e blonde completamente arricciata, proprio come veniva portata dalla leggendaria attrice. Bella è in piedi, indossa dei pantaloni a vita bassa in beige e un crop top bianco senza reggiseno e si spruzza della lacca sui ricci, proprio come se volesse fissare l'acconciatura.

Il segreto dei riccioli biondi

A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la Hadid non ha messo in atto l'ennesimo colpo di testa drastico ed estremo. Per cambiare look e diventare identica all'iconica diva si è semplicemente servita di una parrucca, evitando tagli netti, tinture e trattamenti un tantino troppo aggressive. Il risultato, però, è stato incredibilmente desiderabile, tanto che non sorprenderebbe se la top volesse fare davvero visita al parrucchiere per sfoggiare un'acconciatura simile. Cosa ne pensano i fan? Amano Bella in ogni versione. Del resto, è così splendida che difficilmente si riuscirebbe a trovare una pettinatura che non le dona.