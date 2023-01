Belén Rodriguez da piccola: nella foto dell’infanzia è uguale a Santiago Belén Rodriguez ha postato una sua nuova foto da bambina e, oltre a dimostrare di essere sempre stata bellissima, ha anche rivelato un’incredibile somiglianza con Santiago.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha ripreso a lavorare a pieno ritmo dopo le vacanze di Natale appena terminate. Le ha trascorse a Napoli nella villa a Marechiaro di Stefano De Martino e, complice l'atmosfera super rilassante, ha avuto la possibilità di ricaricarsi, dedicandosi solo al riposo e ai figli Santiago e Luna Marì. L'avevamo lasciata sul palco della nuova edizione Le Iene con un minidress dark, oggi la ritroviamo sui social irriconoscibile in versione baby. L'argentina, che da sempre ricorda con dolcezza il periodo della sua infanzia, ha riaperto un vecchio album di foto, non avendo paura di mostrarsi da bambina, quando non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata una star.

Com'era Belén da bambina

Non è la prima volta che Belén Rodriguez si lascia travolgere dall'effetto nostalgia, lo ha fatto spesso in passato postando sui social delle foto risalenti alla sua infanzia. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora e, al motto di "Una mini me", ha mostrato ai followers un'inedito scatto di quando era bambina. Appare in primissimo piano con indosso una felpa rossa e nera e sopra le bretelle di jeans di una salopette. Porta un frontino tra i capelli nerissimi ma lascia libera la frangetta corta e sbarazzina. Niente trucco, Photoshop o artifici: baby Belén era già bellissima a poco più di 5-6 anni. Il dettaglio che non è cambiato? Ancora oggi ha quello stesso sguardo vispo.

Belén e la somiglianza con Santiago

Il dettaglio che molti utenti del web hanno notato? Nella vecchia foto la Rodriguez sembra essere la fotocopia di Santiago, il primo figlio nato dal matrimonio con Stefano De Martino. Certo, a primo impatto il bimbo è praticamente identico al papà, ma questo scatto dell'infanzia di Belén dimostra che ha ereditato anche alcuni dei suoi tratti. Anche la mamma dell'argentina Veronica Cozzani ha lasciato un commento, scrivendo sotto la foto "Santi! Ma se ti copri la bocca Luna", facendo riferimento alle presunte somiglianze con i figli. Insomma, sia Santiago che Luna sarebbero un perfetto mix tra la mamma e i papà: da grandi seguiranno le loro orme nello spettacolo?