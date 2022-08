Belén Rodriguez con i capelli neri a fine estate: “Questo succede quando fai la tinta da solo” Continuano le vacanze estive di Belén Rodriguez ma, non avendo avuto la possibilità di fare visita al parrucchiere di fiducia, ha fatto da sola. L’unico piccolo inconveniente? Si è ritrovata con i capelli nerissimi.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 ha segnato il ritorno di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, quella formata da Belén Rodriguez e Stefano De Martino. I due sono usciti allo scoperto qualche settimana fa durante un tour in barca delle isole pontine e ora sono in una enorme villa ad Albarella con Santiago, il figlio che hanno avuto insieme, e Luna Marì, la secondogenita dell'argentina nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. Le loro vacanze vanno avanti da oltre un mese e, non avendo potuto visitare il suo parrucchiere di fiducia, la showgirl ha pensato bene di fare da sola, anche se questo ha significato andare incontro a un piccolo "imprevisto".

Il cambio look di Belén

Continuano le vacanze in famiglia di Belén Rodriguez: sebbene le stiano dando la possibilità di rilassarsi col compagno e con i figli al termine di un lungo anno lavorativo, le hanno impedito di andare dal suo parrucchiere milanese. Quale migliore occasione di questa per mettere alla prova le proprie doti da hairstylist? L'argentina ha pensato bene di fare da sola cambiando look in modo drastico, peccato solo che il risultato non sia stato propriamente quello desiderato. Dopo essersi immortalata al naturale in costume qualche giorno fa, ora è apparsa quasi irriconoscibile con una nuova chioma total black.

Belén con i capelli neri

Belén si trasforma in parrucchiera

Negli ultimi anni Belén è sempre rimasta fedele al castano scuro ma nelle ultime ore ha cambiato registro. In alcune Stories postate su Instagram si è immortalata in primo piano con degli inediti capelli nero corvino. Oltre a scrivere "Nera" a caratteri cubitali nella didascalia, ha anche dichiarato divertita: "Questo succede quando uno si fa la tinta da solo". La showgirl ha però lasciato le punte più chiare, creando così un effetto shatush fresco, sbarazzino e naturale. Quando tornerà a Milano tornerà dal parrucchiere a far "correggere" questo piccolo errore di stile?