Belén contro Cecilia: le sorelle Rodriguez si sfidano in nero tra cut-out e maxi cuissardes Belén e Cecilia Rodriguez hanno partecipato a un evento serale insieme e ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile tra cut-out e maxi cuissardes: ecco i loro look.

A cura di Valeria Paglionico

Belén e Cecilia Rodriguez sono molto unite e non sorprende che spessissimo si immortalino fianco a fianco tra impegni di famiglia e shooting fotografici della collezione di costumi che hanno realizzato "a quattro mani". Stessa bellezza mozzafiato, stessa grinta da vendere e stesso fascino irresistibile: se non si conoscessero tutti i dettagli della loro vita privata, potrebbero essere tranquillamente scambiate per gemelle. Nelle ultime ore hanno sottolineato la somiglianza che le contraddistingue con dei look coordinati in total black: quale delle due sorelle si aggiudica il primo posto nella "sfida di stile" andata in scena sui social?

Belén Rodriguez con la scamiciata mini

Le sorelle Rodriguez hanno partecipato insieme a una cena con gli amici e ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. La maggiore Belén è rimasta fedele allo stile dark e, dopo aver spopolato con un tubino fasciante a Le Iene, ha puntato ancora una volta sul nero ma in una versione più sbarazzina. Ha indossato una scamiciata con la gonna corta, le maniche lunghe e a palloncino e la scollatura a V. Per completare il tutto ha scelto un paio di maxi cuissardes col tacco che hanno messo in risalto le gambe lunghe e snelle, mentre per quanto riguarda i capelli li ha lasciati "al naturale", ovvero mossi e dall'effetto sauvage.

Cecilia Rodriguez con l’abito cut–out

Il tubino "tagliato" di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha fatto concorrenza alla sorella osando con sensualità con un vestito lungo e aderente che le ha fasciato la silhouette, un modello con la gonna alla caviglia e dei tagli cut-out sul fianco e sulla scollatura. Non sono mancati i tacchi a spillo coordinati e una giacca per proteggersi dal freddo. Il dettaglio che non è passato inosservato? Le due sorelle hanno indossato la stessa borsetta: un sacchetto di velluto decorato con dei fili sparkling di cristalli. Insomma, tra Cecilia e Belén sembrano non avere assolutamente rivali in fatto di stile: in quante prenderanno ispirazione da loro per aggiungere un tocco glamour alle loro serate di gala?