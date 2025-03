video suggerito

Bad Bunny debutta come modello: è in mutande nella sua prima campagna pubblicitaria Bad Bunny posa in intimo per la campagna Primavera-Estate 2025 di Calvin Klein: è la prima volta come modello per l’artista portoricano. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per settimane abbiamo cantato e ballato la sua hit, che ancora ci risuona nelle orecchie: Debí Tirar Más Fotos (DtMF) di Bad Bunny è stata un successo di portata mondiale, virale su TikTok, dove si contano migliaia di video realizzati con il ritornello del brano. Nella canzone Bad Bunny fa riferimento alla sua Portorico, a chi è costretto a lasciare la propria terra per cercare fortuna altrove, senza mai dimenticare le proprie origini, i colori e i paesaggi del cuore. Il rapper portoricano ha conquistato tutti con la sua passionalità, la stessa che si ritrova negli scatti che lo ritraggono nell'inedita versione di modello.

Bad Bunny tra moda e musica

Bad Bunny (all’anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio) è molto conosciuto nel panorama musicale urban latino. Ha all'attivo due premi Grammy, quattro Latin Grammy, due American Music Award, otto Billboard Music Awards e un MTV Video Music Award. Debí tirar más fotos è il suo settimo album e nel corso della carriera ha avuto modo di collaborare con grandi nomi: Jennifer Lopez, J Balvin, Cardi B.

Nella sua vita non ha sperimentato solo la musica: è attivo nel mondo del wrestling a livello professionistico, fa parte della massima federazione statunitense WWE. Il suo talento, la sua energia, il calore della sua voce, però, hanno ispirato anche il mondo della moda, che non è rimasto indifferente al suo fascino latino. Bad Bunny, infatti, ha debuttato in casa Calvin Klein come modello, mostrando tutto il suo sex appeal. Prima di lui avevano posato per il brand anche Jeremy Allen White e Justin Bieber .

Leggi anche Star in slip e autoreggenti: il look più amato alle sfilate di Parigi è a effetto nudo

La collaborazione era nell'aria: il cantante lo scorso 7 febbraio era tra gli ospiti della sfilata del brand, la prima collezione a firma della nuova designer Veronica Leoni. Bad Bunny ha posato per Mario Sorrenti, che ha diretto e fotografato la campagna Primavera-Estate 2025 del brand e che è uno di fotografi di moda più famosi dell'ambiente.

Nelle foto indossa l'underwear della linea Icon Cotton Stretch e nella clip di accompagnamento balla sulle note della sua hit EoO, chiaramente in intimo. Impossibile non notare i numerosi tatuaggi che ha sul corpo, svelati all'occhio dello spettatore: sul corpo ne ha circa una trentina, alcuni sono simboli altri sono richiami a passioni o momenti di vita personali. C'è la data di nascita 1994, ci sono i due cavalli sul petto, la farfalla, un gatto nero sulla coscia, persino il logo dei Pokemon. È nata una nuova icona fashion del menswear?