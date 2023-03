Baby Vittoria cambia look: ora la figlia di Chiara Ferragni sfoggia le treccine anni ’90 Baby Vittoria sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Per la mattinata con il fratello Leone mamma Chiara Ferragni ha scelto per lei un nuovo look: la bimba ha sfoggiato delle deliziose treccine in stile anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta vivendo un momento davvero felice della sua carriera: dopo aver costruito un impero che porta il suo nome come imprenditrice, ha debuttato in tv al Festival di Sanremo e ha dato prova di essere perfetta anche nei panni di conduttrice. Così facendo, ha raggiunto e conquistato anche il pubblico che di solito non usa i social. Sebbene sia continuamente impegnata tra incontri professionali, sfilate e shooting, trova sempre il modo per passare tutto il tempo che più con i figli. È proprio quanto ha fatto questa mattina e ne ha approfittato per rivelare il nuovo look di Baby Vittoria. La bimba non diventa forse sempre più adorabile giorno dopo giorno?

Chiara Ferragni, la dolce dedica ai figli

A Parigi c'è la Fashion Week ma Chiara Ferragni ha partecipato solo alla sfilata Dior, rimanendo in Francia solo per poco più di 24 ore, il motivo? Ha preferito prendersi una pausa dalla moda per passare più tempo con i figli. Certo, rispetto a prima di Sanremo la sua presenza sui social si è ridotta drasticamente, ma è chiaro che Leone e Vittoria continuano a essere la sua più grande ragione di vita. Lo ha dimostrato nelle ultime ore postando uno scatto dei due piccoli fianco a fianco sullo sfondo di splendide installazioni variopinte con tanto di didascalia "La mia vita in una foto".

Leone e Vittoria Lucia Ferragni

Il look di Vittoria Lucia Ferragni

Ad aver attirato le attenzioni dei followers è stata soprattutto la piccola Vittoria, apparsa adorabile con un nuovo look. Per lei mamma Chiara ha scelto un completino delizioso con pantaloni scuri e un maglioncino bianco firmato Philosophy di Lorenzo Serafini decorato con Snoopy sul pezzo. A rendere ancora più trendy l'outfit è stata l'acconciatura: complice il fatto che i capelli stanno crescendo, la bimba ha potuto sfoggiare delle treccine in pieno stile anni '90, ovvero mini e realizzate solo sui due ciuffi sul davanti. Insomma, sebbene la Vitto non abbia compiuto ancora neppure 2 anni, sembra già essere destinata a conquistare l'universo fashion proprio come la mamma.