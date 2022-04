Avril Lavigne si sposa: l’anello con diamante a forma di cuore nasconde una storia romantica L’anello di fidanzamento di Avril Lavigne racchiude molti messaggi nascosti: anche la forma del diamante, un cuore, è un ricordo del loro primo incontro…

Avril Lavigne si sposa: la cantante è ufficialmente fidanzata con il collega Mod Sun (Derek Smith) che le ha organizzato una romantica proposta di matrimonio a Parigi. Il tramonto, la torre Eiffel, la musica: tutto era curato nei minimi dettagli, ma l'attenzione dei fan è stata attirata dall'anello di fidanzamento, con uno spettacolare diamante a forma di cuore. La forma non è stata scelta a caso: il cuore è il simbolo di tutti gli innamorati, ma per la coppia assume un significato speciale, legato al loro primo incontro.

Avril Lavigne e Mod Sun, la proposta di matrimonio a Parigi

La coppia ha annunciato il fidanzamento con un doppio post su Instagram in cui mostravano le foto della proposta di matrimonio, avvenuta a Parigi lo scorso 27 marzo. E pensare che nessuno sospettava niente quando hanno sfilato sul red carpet dei Grammy Awards mano nella mano! I due si sono conosciuti mentre lavoravano all'album Love Sux. Derek Smith ha spiegato ai follower che l'idea di Parigi gli è venuta da un sogno: come resistere al fascino della città dell'amore?

Avril Lavigne e Mod Sun ai Grammy

Perché l'anello di fidanzamento di Avril Lavigne è a forma di cuore

L'anello di fidanzamento che Mod Sun ha messo all'anello di Avril Lavigne è una creazione della famosa gioielleria XIV Karats di Beverly Hills, specializzata in diamanti. La scelta del cuore è un omaggio al loro primo incontro, come ha spiegato la cantante in un'intervista a People: "Il giorno in cui ci siamo incontrati avevamo degli anelli pavimentati a forma di cuore abbinati. Da allora li abbiamo indossati tutti i giorni".

L’anello di fidanzamento di Avril Lavigne

Ma non è l'unico messaggio romantico nascosto nell'anello: Mod Sun ha voluto personalizzare l'anello con una sottile incisione all'interno. Sull'anello c'è la scritta ‘Hi, Icon‘: "Sono state le prime parola che mi ha detto – ha spiegato Avril Lavigne – E ha la scritta Mod + Avril all'interno". Per Avril Lavigne questo è il terzo matrimonio: il diamante a forma di cuore sembra dire che è quello giusto!