Il nuovo anello di Chiara Ferragni: prezzo e significato del gioiello (che ha una storia romantica) Chiara Ferragni ha mostrato il suo nuovo gioiello: un anello in platino e diamanti dal significato molto romantico.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni ha una vera e propria passione per i gioielli: non a caso, le new entries del brand che porta il suo nome sono proprio accessori preziosi, colorati e scintillanti, immancabili per un look perfetto. Spesso l'influencer sfoggia creazioni personalizzate, le sue preferite, ma non mancano nella sua collezione anche accessori prodotti dalle più rinomate Maison. A questa collezione, ha appena aggiunto un nuovo anello.

La passione di Chiara Ferragni per i gioielli

In diverse occasioni l'imprenditrice ha indossato con orgoglio la collana Merù coi ciondoli a tema famiglia, dedicata alla sua vita assieme a Fedez. Proprio lui dopo il secondo parto le ha regalato una coppia di costosi bracciali in oro bianco e diamanti con le iniziali dei loro due figli, Leone e Vittoria. Invece lo scorso Natale il regalo è stato un anello di diamanti. Nella collezione dell'imprenditrice non mancano ovviamente le creazioni delle più famose e rinomate Maison: gli anelli di Cartier in oro e diamanti, gli iconici bracciali dello stesso brand (per un valore di oltre 80mila euro), la famosa collana della collezione Serpenti di Bvlgari col ciondolo a forma di testa di serpente (che costa più di 15mila euro).

E che dire dell'enorme anello che ha fatto parlare il web due anni fa. L'influencer è stata omaggiata da Crivelli di un anello dal valore esorbitante: fascia in oro bianco tempestata di diamanti e grosso smeraldo colombiano verde a forma di cuore incastonato al centro. Stavolta il regalo arriva da un altro brand (come si legge nelle Instagram Stories in cui campeggia la scritta "supplied"): significa che non ha pagato l'anello vintage mostrato sui social.

Il nuovo anello vintage di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si trova in vacanza a Ibiza con la famiglia. Nel suo nuovo look ha aggiunto un dettaglio prezioso che ha immediatamente mostrato a fan e follower. Si tratta di un anello che ha ricevuto da Del Pàramo Vintage Joyas, azienda spagnola specializzata in gioielli vintage. Quello dell'influencer è un anello che il brand aveva in precedenza mostrato su Instagram. L'anello in platino e diamanti risale al 1940 e ha una storia importante alle sue spalle, in qualche modo sintetizzata già nel suo nome.

Si chiama infatti "Romeo e Giulietta" e come si legge tra i commenti del post, costa 2800 euro. Il gioiello è un inno all'amore vero, indomabile e indissolubile, che sfida le difficoltà e vince. È stato realizzato proprio da appassionati della struggente storia dei due innamorati: volevano un anello che rappresentasse quel sentimento assoluto attraverso un oggetto prezioso dal design unico. Infatti al centro è ben visibile un spada conficcata su un cuore tempestato di diamanti: perché l'amore è il bene più prezioso e trionfa sempre anche nelle avversità e nelle sfide.