Chiara Ferragni, il prezioso regalo di Natale di Fedez: quanto vale il nuovo anello di diamanti Chiara Ferragni e Fedez hanno appena annunciato di essere positivi al Covid-19 e, sebbene i prossimi giorni di festa saranno difficili, hanno avuto la possibilità di godersi il Natale in famiglia. Non hanno rinunciato ai tradizionali regali: ecco qual è l’accessorio prezioso che l’influencer ha trovato sotto l’albero.

A cura di Valeria Paglionico

Per Chiara Ferragni e Fedez le feste di Natale 2021 non stanno procedendo in modo sereno come avevano immaginato: dopo essere tornati da un giorno all'altro dalla montagna per curare al meglio la tosse di Leone e Vittoria, nelle ultime ore hanno annunciato di essere positivi al Covid-19. Essendo vaccinati, per fortuna non hanno sintomi, anche se la cosa che gli sta più a cuore è la salute dei bambini, che al momento sarebbero risultati negativi. Poco prima di dare la notizia, i coniugi avevano dimostrato di non voler rinunciare alle tradizioni nonostante i piccoli inconvenienti e sui social avevano rivelato i regali preziosi trovati sotto l'albero.

Il regalo di Natale di Fedez

Sebbene oggi i coniugi Ferragnez siano positivi al Covid-19, nei giorni scorsi hanno avuto la possibilità di godersi il Natale in famiglia, documentando tutto con foto e Stories su Instagram. Ad aver attirato le attenzioni dei fan non sono stati solo i numerosi giocattoli regalati a Leone e Vittoria ma anche il prezioso dono che Fedez ha pensato per sua moglie. Conoscendo la passione di quest'ultima per i gioielli, sotto l'albero le ha fatto trovare uno scintillante anello d'oro bianco e diamanti. Per la precisione si tratta di una veretta con grosse pietre taglio baguette, il cui valore dovrebbe aggirarsi intorno ai 15.000 euro.

Chiara Ferragni mostra i regali di Natale

Chiara Ferragni ha ricevuto un anello prezioso da mamma e sorelle

Le donne di casa Ferragni hanno passato il Natale a distanza ma, nonostante ciò, hanno trovato il modo per farsi recapitare i loro reciproci regali a casa. Chiara ha mostrato il dono ricevuto da mamma Marina e dalle sorelle Valentina e Francesca sui social e la cosa particolare è che si tratta di qualcosa di così prezioso da fare "concorrenza" al gioiello scelto da Fedez. Accanto alla veretta l'influencer ha sfoggiato un altro anello, un modello con tre fasce, due d'oro giallo, l'altra di diamanti. È firmato Crivelli e costa 4.525 euro. In quanti sognano di ricevere qualcosa di tanto brillante durante le feste?