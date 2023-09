Aurora Ramazzotti, la manicure dell’autunno è minimal: “Per tornare a suonare la chitarra” Aurora Ramazzotti è tornata alla sua più grande passione, quella per la chitarra, ma per farlo ha dovuto modificare la manicure. Chic, minimal e naturali: ecco le nuove unghie dell’influencer.

A cura di Valeria Paglionico

Per Aurora Ramazzotti le vacanze estive sono ufficialmente finite: qualche giorno fa è tornata a Milano con Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, trasformando così la lunga permanenza in Sardegna in un dolce ricordo. Ora per lei è arrivato il momento di riprendere la normale quotidianità e non poteva che farlo a partire dalla cura della sua bellezza. Complice il fatto che settembre è sempre un momento di importanti inizi, la figlia di Michelle Hunziker ha deciso di riprendere una delle sue più grandi passioni, quella per la chitarra. Per farlo, però, ha dovuto rivoluzionare la manicure: ecco il risultato.

Aurora Ramazzotti rifà la manicure dopo le vacanze

Sarà perché la maternità le permette di trascorrere più tempo tra le mura di casa o perché semplicemente le mancava la sua grande passione per la musica ereditata da papà Eros, ma la cosa certa è che Aurora Ramazzotti ha rispolverato la chitarra non appena tornata a Milano. Prima di mettersi a suonare, però, ha deciso di fare visita all'estetista di fiducia Marianna Toscano. Cosciente del fatto che le strimpellate le avrebbero rovinato le unghie, questa volta ha chiesto a quest'ultima una manicure minimal ma allo stesso tempo di classe. Il risultato lo ha mostrato con orgoglio sui social, rendendo omaggio al "salvataggio" della nail-artist.

La nuova manicure di Aurora Ramazzotti

Il "beauty tour" di Aurora Ramazzotti

Niente tinte accese, forme particolari o french, ora le unghie di Aurora Ramazzotti sono ovali e corte, mentre il colore è un rosa cipria leggermente perlato dall'effetto super naturale. Il "beauty tour" dell'influencer sembra non essere finito qui: nelle ultime ore si è immortalata in uno dei saloni di Aldo Coppola, un noto parrucchiere milanese. Jeans leggermente over, top nero con scollo all'americana e il piccolo Cesare tra le braccia: Aurora ha tenuto i capelli legati in una coda (probabilmente prima dell'intervento dell'hairstylist) ma presto di sicuro mostrerà il risultato finale, rivelando il nuovo look per l'autunno.