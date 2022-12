Aurora Ramazzotti, la foto del primo appuntamento a Londra con Goffredo: “Eravamo bimbi” Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventeranno presto genitori per la prima volta ma com’erano quando si sono conosciuti? A soddisfare le curiosità dei fan è stata l’influencer, che sui social ha condiviso una vecchia foto di coppia risalente a uno dei primi appuntamenti a Londra.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza e, come ogni futura mamma, sta vivendo un periodo magico ed emozionante fatto di gioie ma anche di ansie. È quasi al settimo mese di gravidanza e sui social non perde occasione per mostrare il meraviglioso pancione con orgoglio. Nonostante il suo corpo stia cambiando drasticamente, non ha alcuna intenzione di rinunciare alle sue abitudini, anzi, continua a viaggiare per lavoro e ad allenarsi regolarmente (naturalmente sotto controllo medico). In quanti, però, ricordano come è nata la sua storia d'amore? A soddisfare la curiosità dei fan è stata proprio l'influencer, che su Instagram ha condiviso la foto del primo appuntamento a Londra con Goffredo.

Com'è nato l'amore tra Aurora e Goffredo

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti risponde alle domande dei fan su Instagram, anzi, ogni volta che può ama chiacchierare con i followers, approfittandone per rivelare alcuni dettagli inediti della sua vita privata. Ad attirare le sue attenzioni è stato l'utente che le ha chiesto a che età avesse conosciuto il fidanzato e futuro papà Goffredo. La risposta della figlia di Michelle Hunziker? "Ci siamo conosciuti che io ne avevo 19 e lui 20, ci siamo messi insieme l'anno dopo", ma la cosa particolare è che ha allegato anche una vecchia foto al post. Risale a febbraio 2017, ovvero al momento in cui Aurora andò per la prima volta a Londra dal fidanzato (che all'epoca studiava proprio nella capitale inglese).

La vecchia foto di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza da giovanissimi

"Si vede quanto eravamo bimbi. Era la prima volta che lo andavo a trovare a Londra dove abitava (abbiamo fatto 3 anni a distanza)": sono queste le parole che Aurora ha usato per descrivere la vecchia e dolcissima foto con Goffredo. Si tratta di un sefie scattato in un mercato durante uno dei primi appuntamenti "londinesi", la Ramazzotti è in primo piano con indosso pelliccia nera, sciarpa di lana grigia e choker intorno al collo, mentre Goffredo appare sullo sfondo con un bomber con pelliccia. Il dettaglio che non può passare inosservato? Erano giovanissimi e lo si nota dal loro viso da ragazzini. Certo, non sono cambiati molto da allora ma crescendo sono diventati decisamente più maturi.

Leggi anche Aurora Ramazzotti alle Maldive segue il trend della body chain: bikini e cintura dorata