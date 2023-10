Aurora Ramazzotti, la dolce foto da piccola con mamma Michelle Hunziker: “I look sono tutto” Aurora Ramazzotti ha riaperto un vecchio album di ricordi e ha ritrovato una foto di lei bambina con mamma Michelle Hunziker. Il dettaglio che non le è passato inosservato? I look in pieno stile anni ’90.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è sempre molto attiva sui social e praticamente ogni giorno documenta i momenti più belli e divertenti della sua normale quotidianità, dagli espedienti usati per fare il cambio di stagione alle originali scelte di stile. Da diversi mesi è diventata mamma del piccolo Cesare e, sebbene abbia ripreso a lavorare regolarmente, è alla nuova esperienza della maternità che dedica la maggior parte delle sue Stories, rivelando così le gioie e i dolori dell'essere genitore. Chi è la persona che la sta aiutando e sostenendo in questa inedita realtà? La mamma Michelle Hunziker, che si sta rivelando una nonna assolutamente perfetta, amorevole e super disponibile.

La vecchia foto di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Così come Michelle Hunziker, anche Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta prima dei 30 anni ed è proprio per questo che si sente ancora più legata a lei da quando è nato Cesare. Sui social non esita a documentare i dolci momenti nonna-nipote, dimostrando che la conduttrice è sempre pronta a "venirle in soccorso". Sarà perché era stata presa dalla nostalgia o perché semplicemente voleva scoprire se il figlio le somiglia, ma la cosa certa è che Aurora nelle ultime ore ha pensato bene di rispolverare un vecchio album di ricordi. È stata colpita da una foto in particolare, nella quale appare adorabile da bambina mentre passeggia mano nella mano con mamma Michelle.

La vecchia foto di Aurora e Michelle

I look anni '90 di mamma e figlia

Al motto di "I look sono tutto", Aurora Ramazzotti ha portato l'attenzione dei fan sulle scelte di stile in pieno stile anni '90 che caratterizzano lo scatto. Michelle era giovanissima e indossava un paio di jeans a vita bassa e a zampa d'elefante come imponeva il trend dell'epoca. Oltre a essere contraddistinti da un effetto scambiato all-over, erano anche decorati con dei dettagli gioiello lungo i lati delle gambe. A completare il tutto c'erano un top a punta in lurex total gold, un paio di occhiali da sole a goccia e un laccetto choker intorno al collo. Aurora, invece, avrà avuto poco più di 4 anni ed era adorabile con toppino floreale sui toni del celeste e pinocchietto bianco a vita bassa con alcuni ricami floreali sugli orli. Non mancavano le scarpe "con gli occhietti" e gli occhiali dalla montatura "avvolgente" in total silver. Mamma e figlia non sono forse sempre state adorabili?