Aurora Ramazzotti, qual è il suo segreto per un cambio di stagione rapidissimo State pensando al cambio di stagione e già vi sentite super stressati prima ancora di cominciare? La soluzione rapida e “indolore” arriva da Aurora Ramazzotti: ecco cosa ha fatto.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti da sempre è molto attiva sui social, non ha cambiato le sue abitudini nemmeno da quando è diventata mamma, anzi, continua a servirsi di post e Stories per rivelare gli aspetti più intimi delle sue giornate, dagli impegni di lavoro ai dolci momenti passati con Cesare, il figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza. Nelle ultime ore non è stato il bimbo il protagonista della sua "narrazione quotidiana" ma un originale cambio di stagione. Nonostante le temperature siano ancora estive, l'influencer si è anticipata e ha conservato in modo molto particolare tutti gli abiti leggeri: ecco qual è il suo segreto per rendere questa operazione rapidissima.

Il letto contenitore di Aurora Ramazzotti

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti mette in mostra la sua ironia, anzi, non perde occasione per affrontare ogni tipo di piccolo evento quotidiano con estrema simpatia, a prova del fatto che non bisogna mai prendersi troppo sul serio. Ora sui social ha rivelato come ha fatto il cambio di stagione: ha semplicemente chiuso tutti gli abiti estivi in una serie di sacchi sottovuoto, riuscendo a ridurre drasticamente lo spazio occupato da tutti i look leggeri. Ha poi posizionato questi ultimi nel contenitore del letto, trasformandolo in una sorta di "armadio alternativo". Ha poi fotografato tutto dichiarando: "Se non avessi il letto contenitore non saprei come vivere. Questo è il mio armadio estivo sottovuoto".

Il cambio di stagione di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, la risposta ironica al fan

Alla vista dell'originale scatto del letto contenitore riempito di pacchetti un fan non ha potuto fare a meno di chiederle: "Ma se dovesse servirti un top a fine dicembre?". La risposta di Aurora non si è lasciata attendere e, come da tradizione, è stata all'insegna dell'ironia: "Una volta chiusi nel sacco si addentrano in un cunicolo spazio-temporale. Riprenderanno a esistere nella mia vita a giugno". Insomma, la figlia di Michelle non lascia spazio a "cambi di programma" quando fa il cambio di stagione e, una volta che mette via gli abiti estivi, li esclude completamente dalla sua vita, rispolverandoli solo quando torneranno le temperature bollenti. In quanti si lasceranno ispirare, rendendo la stressante operazione tanto rapida e "indolore"?