Aurora Ramazzotti, in Messico con la famiglia con pareo e costume coordinati Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze con il fidanzato Goffredo Cerza e il figlio Cesare: dopo un'influenza che li ha tenuti a riposo, la famiglia si sta godendo il mare del Messico.

A cura di Arianna Colzi

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo le vacanze con il fidanzato Goffredo Cerza e il piccolo Cesare in Messico. Dopo una brutta influenza che li ha tenuti in casa per qualche giorno, l'influencer si sta godendo finalmente il clima tropicale, come molti altri vip, postando una serie di scatti che ritraggono lei e i suoi cari in riva al mare: insieme a loro ci sono anche Raffaella e Gabrio Ramazzotti, i fratelli di Aurora. Quest'ultima, negli ultimi giorni, è stata ospite nel podcast di Diletta Leotta Mamma Dilettante dove ha raccontato sensazioni, ricordi e desideri riguardo la sua famiglia allargata e della sua prima maternità.

Il look estivo di Aurora Ramazzotti

Come raccontato da Ramazzotti su Instagram, i primi giorni del nuovo anno in Messico coincidono anche con i primi che l'influencer e la famiglia sta trascorrendo in spiaggia, visto che l'influenza li aveva tenuti a riposo. Tra i look condivisi sul suo profilo social, sfoggia un look total red: il colore perfetto per queste feste natalizie anche se trascorse in spiaggia.

Aurora Ramazzotti opta per un costume intero scomposto: slip a vita alta e un top incrociato che dà vita a una scollatura a goccia si uniscono davanti ma lasciano scoperta la schiena. A completare l'outfit, anche un pareo corto coordinato. Non mancano anche altri look tipicamente estivi come una maxi gonna a fiori abbinata a un crop top bianco.

Aurora Ramazzotti con il piccolo Cesare

Tra una passeggiata sulla spiaggia e un allenamento mattutino, non mancano anche i momenti in famiglia. Aurora Ramazzotti, infatti, ha postato una foto di famiglia con i due fratelli Raffaella e Gabrio durante una passeggiata in spiaggia: i tre sono immortalati mentre scattano un selfie tra fratelli, a dimostrazione del forte legame che li unisce. I due ragazzi si prendono cura del nipote Cesare, portando il passeggino. Insomma, anche Aurora Ramazzotti ha approfittato del relax natalizio per godersi dei momenti speciali con la famiglia.

Aurora Ramazzotti con i fratelli Gabrio e Raffaella